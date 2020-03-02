民營銀行首家！凱基銀推紓困低利1.5%貸款　每萬元每日利息0.4元

▲凱基銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全民消費。凱基銀行今（2）日宣布，即日起推出低利小額紓困貸款，為首家針對個人提出優惠資金週轉方案的民營銀行。凱基銀表示，即日起至6月底前，上班族非自願性無薪假、家庭照護假或自主隔離者等，持證明均可享有申請零手續費、前三個月利率1.5%「佛心速還金」專案，最高可借5萬元。

另持技職證照者則可申請「助你一臂」小額貸款專案，亦享有前六個月利率1.5%，支援全民渡過非常時期。

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凱基銀表示，受到新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨等部份行業陸續縮減工時、休無薪照護假，對於須支付固定開支的上班族、自由業、低收入戶等族群是衝擊重大。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，即日起非自願無薪假、家庭照護假或因自主健康管理隔離無法工作者，持任一公司無薪假公告、家庭照護假請假證明、居家隔離通知書等，即可申請「佛心速還金」專案，前3個月貸款利率1.5%，提供隨時可領用的貸款額度，領用後才開始計息，支援配合防疫的民眾挺過三個月資金週轉。

防疫期間全民消費力銳減，許多微型企業主正面臨經營困境，凱基銀「助您一臂」專案針對美容服務業、餐飲小吃店等擁有專業技職證照等自營商，提供前六個月利率1.5%的小額貸款額度，隔月最低還款本金只要借款總額的1%，對於資源缺乏的低收入戶，更提供前六個月不計息的貸款方案，為不同需求的民眾提供資金週轉，共體時艱、全力挺到底。

林毓棠舉例，假設民眾申請利率1.5%的佛心速還金專案，3月15日動用1萬元，隔月還款利息僅12元，等於每萬元每日利息才0.4元。待疫情緩和、工作及薪水恢復穩定，隨時可以提前還款，無需多付利息。