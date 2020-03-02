台指期盤中強拉近3百點　分析師：聯準會有望降息、市場信心增強

▲台指期3月2日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（2）日開盤大跌265點，來到11,011點，正當市場陷入恐慌之際，行情突然反轉向上，盤中甚至一度翻紅，來到今日高點11,278點，高低點相差273點。中午過後，賣壓再度出現，終場以11,174點作收，下跌102點，與現貨相較，正價差3.54點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，聯準會下週有可能宣布降息，今晚美股表現若不太差，指數明天有望反彈。

今天外資雖然在期、現貨都是賣超，但今天的新台幣出現大幅升值，再加上連續五個交易日，外資目前已經調節了超過1千億以上，這也是近期外資調節最多的一次，以往很少有這種情況發生，是否有調節過頭的狀態，之後也還需要觀察。

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王榮旭更指出，今天台股現貨已經靠近年線來到11,049後就守住，就目前來看只要還沒跌破1萬1000點就有機會出現較強支撐，再加上目前有政府進場護盤，所以期指都會在開低後，拉下影線反彈，因此最近市場追空的並不多，大多是空單留倉後隔天開低就回補，因此接下來整體盤勢應該會震盪。

王榮旭說，可以觀察今晚美股表現，基本上只要表現不要太差，明天指數有機會往上攻。