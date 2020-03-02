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未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓首爾。（圖／路透）

▲南韓中小學與幼稚園延至23日開學。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎確診病例不斷飆升，截至2日下午，確診人數已達4335人，其中包含200多名未成年患者，這也讓南韓教育部決定，寒假再延2周開學，避免學生重回校園後，出現防疫漏洞。

南韓副總理兼教育部長俞銀惠2日宣布，南韓全國高中、國中、小學與幼稚園，開學日再次從9日延後至23日，這已經是南韓政府2周內第2次延後開學時間。第一次宣布延後開學是2月23日，當時也是教育部第一次依法行使「命令休課權」，也是全國所有學校第一次推遲開學。

根據統計，南韓確診的4000多名病患中，截至2日上午10時，有201名是未成年的學生，其中10至19歲為169人。俞銀惠在記者會中表示，「由於未成年患者激增，可能會讓學校防疫出現困難，必須要更多時間來確保學生的安全環境。」

俞銀惠指出，全國規定延至23日開學，在此之後仍可由各地區學校自行調整，至於延後所缺少的課程，將縮短暑假時間來補齊。

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