口罩追追追！經部：新機陸續上線「本周日均產量達820萬片」

▲經濟部表示，國內口罩的日均產量，預計三月能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，中央流行疫情指揮中心今（2）日宣佈放寬口罩實名制購買數量，針對國內口罩產能，經濟部次長王美花表示，政府斥資的60台新機陸續上線，預計本周日均產能可達820萬片，朝向日均產能上看1200萬片目標邁進。

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，口罩成為防疫重點物資，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自5日起實名制口罩每人可多購買一片，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片。

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為滿足防疫需求，經濟部次長王美花表示，政府與國內口罩製造商、設備商與工具機業者，在二二八連假期間不停歇，持續開三班加班趕工做口罩，一舉將口罩日均產能從上周的660萬片，提升至本周可達820萬片，預計下周日均產量上看920萬片。

另外，為提升口罩產能，行政院已核定 9000 萬元再添購 30 條口罩生產線。經濟部表示， 30 台新機預計 3 月中下旬陸續交機，目標是 3 月底全數交機。屆時加上既有的設備，產能全開後，口罩日產能上看 1200 萬片。

經濟部表示，將在 3 月上旬對廠商進行遴選，確認 30 條產線的分配，在 3 月中下旬起陸續交機，預計在 3 月底前全數完成 30 台機器的交機程序，經過安裝、測試與校準後，將儘快投入生產。