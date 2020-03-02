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新冠肺炎疫情衝擊日韓半導體　投顧：台廠能否受惠要看需求

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▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，日韓確診人數不斷增加，市場憂心疫情恐影響全球製造業生產，尤其日韓在半導體供應鏈扮演重要角色，對此，台新投顧副總黃文清表示，目前並沒有衝擊產能的消息傳出，因此台廠能否受惠要看需求。

新冠肺炎疫情衝擊全球半導體供應鏈，國際半導體產業協會（SEMI）日前已率先下修全球半導體銷售額年增率，由原先預測2020年全年成長7.7%修正為5%，其中韓國是半導體第三大供應國，日本則是第四大供應國，因此市場憂心日韓疫情若持續擴散恐影響嚴重。

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台新投顧副總黃文清表示，基本上半導體是屬於自動化程度比較高的產業，所以目前來看產能還沒有受到太大的影響，只是市場擔心疫情擴散到全球的速度非常快，衝擊中國大陸的手機銷售與需求下滑，進而影響整個半導體和記憶體的需求降低，也是導致近來報價趨弱的主要因素。

對於台廠能否受惠，黃文清指出，除非韓國的疫情擴大到嚴重影響產能的出貨，否則現在看的話，比較需要擔心的應該是全球手機需求遞減的狀況，影響到底是供給還是需求，若是衝擊需求的話，那對於台廠、韓廠上半年的出貨量都會有影響。

黃文清強調，現在要看終端的需求影響到什麼程度，所以市場更擔心景氣陷入衰退，並憂心若是手機需求下修的幅度太大，短期對於台廠當然會有影響，至於中期在五、六月疫情解決的話，那問題就不大，長期的話就比較嚴重，但還是認為疫情會慢慢受到控制，下半年還是可以看到出貨量。

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