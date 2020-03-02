疫情拖累美股狂瀉　星展銀：市場已超賣可長線布局

▲新冠肺炎疫情延燒，美股單周大跌3,500點，創下金融海嘯以來最大跌幅。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，衝擊全球金融市場，美股單周狂瀉3,500點，創下金融海嘯以來最大跌幅，星展銀行（DBS）今（2）日表示，疫情升溫，使得風險性資產面臨修正壓力，不過疫情所引起的負面因素已反應在股價上，且以前瞻本益比推估，目前美股水準接近長期平均，反而為投資人帶來長期布局的契機。

星展銀行評估市場對新冠肺炎影響的憂慮報告指出，在固定收益方面，由於避險需求升溫，美國10年期公債殖利率下滑至1.36%的低點。當美國10年期公債殖利率低於1.4%，與ISM製造業指數相呼應，反映國內製造業處於萎縮階段。根據分析，ISM水準顯示名目GDP成長率為3.2%，低於市場預期的3.8%。

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受到疫情衝擊，星展銀行預期，今年名目GDP成長率3.2%，隱含今年企業盈餘成長率為13.4%。若以前瞻本益比18倍來估算，標準普爾500指數的股價並不貴，目前水準接近長期平均。

整體來看，星展銀行表示，在本周大幅下跌後，市場可能已經超賣，同時考慮到美國經濟數據，市場認為美國今年名目成長率降至3.2%，似乎過於悲觀，加上企業獲利成長預估已經下調，美國股價已回到長期平均水準。

星展銀行認為，這次疫情爆發只是暫時性因素，不會影響長期結構性的趨勢，反而為投資人帶來布局長期結構性投資主題的契機，仍對美國電子商務、醫療保健和千鿋世代消費抱持樂觀的看法。