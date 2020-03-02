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「儀表板閃爍」深夜車熄火卡路中　駕駛好慌！龍潭警推車接電救援

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▲員警協力將卡在路中車輛推到路邊。（圖／龍潭警分局提供）

▲員警協力將熄火卡在路中車輛推到路邊。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲鄭姓男子1日深夜駕車行經桃園市龍潭區中正路與文化路口時，疑因汽車電瓶電力不足卡在路中不動，駕駛一直在車上打電話，巡邏員警發現當下直覺有異，還一度誤以為是駕駛可能看見警車經過緊張熄火，立即提高警覺並趨前盤檢，經了解才發現虛驚一場，並找來接電線協助排除故障。

▲並找來接電線成功啟動車輛。（圖／龍潭警分局提供）

▲並找來接電線成功啟動車輛。（圖／龍潭警分局提供）

鄭姓男子表示，當晚22時許從大溪要返回龍潭家中，眼看汽車儀表板閃爍亮著，心裡很緊張，沒想到行經路線的修理廠都已打烊，未料還沒找到修理場時，車子竟就熄火了，卡在路中動彈不得，鄭男看見警察巡邏經過，一時害怕緊張違規停於路中會遭警察開單，另一方面擔心找不到拖吊車救援，才會心急如焚的坐在車上四處打電話求援。

龍潭分局石門派出所警員徐松佞及趙保杭等執行巡邏勤員警上前了解狀況後，考慮當下因夜間視線不佳加上該處係道路彎處，為避免造成其他人車危險衍生交通事故，除於道路上擺放交通錐並指揮管制，並上前合力將汽車先推至路旁以策安全，事後再以巡邏車載著鄭男至附近四處找尋汽車修理保養場但均未果，後來只能找來從事汽車修理的平時協勤的民力義警到場查看，才知是汽車電瓶電力不足，員警隨即從車上拿出接電線，並以巡邏車靠接電力，成功發動民眾熄火的汽車，順利的協助排除車輛故障問題，鄭男才得以順利的返家。

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