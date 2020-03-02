謝金河：台幣強升有意思　今晚美股有端倪！

▲謝金河。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（2）天在臉書發文指出，新台幣今天強升，特別有意思，代表外資並沒有把資金匯出，仍然留在台灣，伺機等候股票買點。他認為，川普不太可能放任美股崩盤，今晚美股開盤，大家就會知道這個端倪，而全球降息趨勢中，台股高殖利率優勢會率先被看見。

謝金河在臉書寫到，上星期在高雄，很多朋友說，星期一台股最少跌300點，也有說跌500，但他認為台股一定開出低盤，但抵抗力增強，可能下跌百點上下，大家都不相信，主要是台積電ADR已經穏住，台股崩跌機率不大，而今天新台幣強升，又特別有意思。

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謝金河分析，上週外資大賣台股，如果資金是淨滙出，加上台股大跌，台幣可能重貶，台幣不貶反升，一方面是美元下跌，一方面也代表賣掉股票的外資，並沒有把資金滙出，仍然留在台灣，只是伺機等候較低的買點。

謝金河說，上週的歐美股市瘋狂殺戮，應該是1987年以來全球股市最大跌勢，全球股市市值蒸發約7兆美元，最大推力來自全球ETF（指數股票型基金）執行對大型股的追殺，使得跌勢加劇。但金融市場已成國力競賽的主戰場，今天人民日報指出中國將以洪荒之力阻止疫情對經濟造成的影響，人行大力放錢，今天深滬股市大漲近3%。

謝金河指出，日本的黑田東彥也說要放錢，南韓壓力更大。這個時候說過美股大跌，總統應該放進加農炮射向太陽的川普，如果挺不起美股，這一役就輸得屁股光光了。因此，可以預見聯準會必有降息動作，美國放錢一定不會手軟。

這時全球基本面仍然要面對考驗，但謝金河強調，資金依然寬鬆，疫情中心在中國，但深滬股市漲勢凌厲，反而給了全世界枱面上政治人物更大的啓示，川普對美股一向敏感，他不太可能放任美股崩盤大跌，今晚美股開盤大家就會知道這個端倪。而全球降息中，台股高殖利率優勢會率先被看見，今天腰桿挺最直的，率先爬起來的個股，未來會有看頭！