宛如《冰雪奇緣》場景！暴風雪襲美東　房屋全「凍成冰雕」

▲暴風雪襲美東，房子全凍成冰雕。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

美國東部地區日前迎來暴風雪，共有17州發布大雪警報，而紐約州的伊利湖（Lake Erie）畔的房屋更直接被「冰凍」，看起來十分嚇人。當地居民表示，過去也曾經出現這種狀況，但這次的冰比之前見過的都還要厚，家中因此漆黑一片；居民也擔心，當冰開始融化後，會破壞房屋結構，可能會發生坍塌。

住在伊利湖沿岸漢堡市（Hamburg）的米斯（Ed Mis）向CNN表示，過去暴風雪來臨時，確實也出現過房屋被冰凍的現象，但從未見過如此嚴重的，簡直就像《冰雪奇緣》（Frozen）裡面的布景一樣，「它看起來很假，很不真實，而且屋子裡面一片漆黑，其實有點可怕。」米斯說，房子是在一夜之間被冰凍，它後院的積雪還有好幾公尺深。

米斯也擔心，冰塊的重量全部推積在屋頂上，目前冰已漸漸融化，房屋的結構會受到波壞，可能會有坍塌的風險，希望州政府可以協助社區恢復，「這景象是很美，但我一點也不想再經歷一次。」