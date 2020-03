宛如《冰雪奇緣》場景！暴風雪襲美東　房屋全「凍成冰雕」

▲暴風雪襲美東,房子全凍成冰雕。(圖/達志影像/美聯社,下皆同)



記者張方瑀/綜合報導

美國東部地區日前迎來暴風雪,共有17州發布大雪警報,而紐約州的伊利湖(Lake Erie)畔的房屋更直接被「冰凍」,看起來十分嚇人。當地居民表示,過去也曾經出現這種狀況,但這次的冰比之前見過的都還要厚,家中因此漆黑一片;居民也擔心,當冰開始融化後,會破壞房屋結構,可能會發生坍塌。

住在伊利湖沿岸漢堡市(Hamburg)的米斯(Ed Mis)向CNN表示,過去暴風雪來臨時,確實也出現過房屋被冰凍的現象,但從未見過如此嚴重的,簡直就像《冰雪奇緣》(Frozen)裡面的布景一樣,「它看起來很假,很不真實,而且屋子裡面一片漆黑,其實有點可怕。」米斯說,房子是在一夜之間被冰凍,它後院的積雪還有好幾公尺深。

米斯也擔心,冰塊的重量全部推積在屋頂上,目前冰已漸漸融化,房屋的結構會受到波壞,可能會有坍塌的風險,希望州政府可以協助社區恢復,「這景象是很美,但我一點也不想再經歷一次。」

19 Days Until Spring: Until then—-well, you know. This along Lake Erie near Buffalo (Hamburg) may take until May to melt. @news4buffalo @News_8 @spann @JimCantore @StephanieAbrams @wxbywilliams @StormHour @TomNiziol @GarofaloWX @Ginger_Zee #DigitalFirst #NexstarNation pic.twitter.com/EsvTl0ofxq