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全球首起新冠「雙肺移植」　主刀醫師：患者肺部萎縮像豆腐乾

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▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

▲陳靜瑜表示，男患者在進行移植前，肺部萎縮得像豆腐乾。（圖／翻攝微博）

記者郭卉寧／綜合報導

大陸江蘇省無錫市2月29日完成全球首例新冠肺炎（COVID-19）雙肺移植手術。執行手術的著名肺移植專家、南醫大無錫市人民醫院副院長陳靜瑜表示，在進行移植前，該名病人雖然透過呼吸機及葉克膜維持其他器官的正常狀態，但肺部已經是晚期，不僅纖維化嚴重，甚至還萎縮成像豆腐乾一樣。

陳靜瑜日前接受《澎湃新聞》訪問時表示，這名來自江蘇的男性病患今年59歲，在1月23日發病，隨後在1月26日確診，2月7日氣管插管，2月22日使用葉克膜（ECMO），2月24日轉至無錫市傳染病醫院，經過氣管插管加葉克膜與藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損且不可逆。

陳靜瑜指出，進行肺移植手術前，男病患已通過呼吸機和葉克膜維持其他器官正常，但他的肺已經是晚期狀態，肺纖維化，而且「萎縮成一個豆腐乾一樣了，所以才進行肺移植的」。另外，還有一個狀況是，男病患2月28日右側病肺內持續出血，造成出血性休克，陷入瀕死狀態，加上隔日收到器官捐贈，團隊才決定奮力一試。

▼無錫市2月29日完成全球首例新冠肺炎雙肺移植手術。（圖／翻攝微博）

▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

陳靜瑜也表示，新冠病毒是一個呼吸道傳染的病毒，傳染性特別強，「大家對這個病毒的研究和認識都不夠，但是目前可以確定的是，新冠病毒進行核酸檢測呈陽性，就意味著病毒在體內還有活動期。」為了醫護人員的安全，他指出，在確認患者沒有傳染性，連續幾天檢測都呈現陰性後，才決定進行。

由於不確定患者肺部是否有殘留病毒，陳靜瑜表示，手術當天，團隊是在全套防護條件下進行，「大家當天鮮少談話，眼神也沒交流，基本上大家出一身汗，五六個小時下來，只能靠團隊緊密的配合，大家相互之間長期達成的一個默契，才能把這個手術做下來。」

▼醫護穿著全套防護裝備進行手術。（圖／翻攝微博）

▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

另外，陳靜瑜也指出，該名患者的康復之路會比其他普通肺纖維化的病患要來得長，因為「他前期受的磨難太多，免疫功能是很低的，康復時間肯定比別人長，而且可能會有別的意外，我們都不知道，所以這是一個探索性的手術」。

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