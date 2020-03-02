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群電配發現金股利3.2元　殖利率達5.3%

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▲首曝群光智慧綠能大樓，藍天＋宏匯搶標「台北雙子星」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群電大樓。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群光電能（6412）今（2）日舉行法人說明會，公布2019年合併財務報告，營收、獲利同創歷史新高；每股稅後純益4.51元，董事會決議每股配發現金股利新台幣3.2元，股息配發率連續7年維持在7成以上，以今日收盤價59.5元計算，現金殖利率約5.3%。

群電公布2019年合併營收344.15億元，年增10%；合併毛利為56.34億元，年增28.5%；合併營業淨利22億元，年增54.7%；稅後淨利17.2億元，年增67.0%，營收獲利同創歷史新高；每股稅後純益4.51元，年增65.8%。
  
群電總經理曾國華表示，公司積極衝刺高值產品市占，2019年Type-C筆電電源營收大幅成長6成，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增逾2成，主要受惠於產品組合優化及成本控管得宜，公司合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率、及股東權益報酬率等7項重要財務指標均創下歷史新高，全年獲利也重回雙位數年增走勢。
       
針對新冠肺炎影響，曾國華則表示，公司在武漢並無生產基地，目前三大廠區吳江廠、東莞廠及重慶廠均已順利復工，但2月份整體產業復工率不高，物流交通也相對困難，影響客戶拉貨進度，預期肺炎對二月營收的影響最大。

請繼續往下閱讀...

曾國華指出，目前中國大陸新冠肺炎疫情逐步獲得控制，公司預計3月份復工率有機會提升到6~8成，後續將發揮靈活彈性的特長、加強生產資源的調度與整合，預期3月份以後的出貨狀況有機會較2月有顯著提升。

展望今年營運，曾國華強調，雖然新冠肺炎增加第一季營運的不確定性，但公司在自動化技術及高價值產品的布局不會停歇，目前也還未放棄全年的營運目標，同時已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第2季開始陸續展開，並期許公司在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利可望再創高峰。

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