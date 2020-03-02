台股收盤下跌121點！一度靠近平盤又重挫　終場失守11,200點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（2）日大幅震盪，早盤開低後重挫242點，隨後跌勢明顯收斂，一度回到平盤附近，但尾盤又再度擴大跌勢，終場收在11,170點、下跌121點或1.08%，成交量1996.58億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以311元作收、下跌1.58%；鴻海（2317）收在79.2元、下跌1.37%；股王大立光（3008）收在4380元、下跌1.13%。

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國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理指出，台股在國際股市中表現相對強勢，在台灣228休假期間，國際股市都有重挫，跌勢達3~6%，台灣本就預期今天會有補跌，指數也明顯開低，但開低之後還是有低檔買盤支撐。

蔡明翰表示，台股下檔有所支撐的主要因素，一是在上周五美股重挫的情況下，FED於盤中出面表示，美國如果經濟受到影響，會對市場有所動作，市場預期後續可能會有降息，讓美股跌勢明顯收腳，費半也有反彈，帶動今日亞股反彈走勢。

另外，從資金面來看，台幣從上周就由貶轉升，上週外資在台股大幅賣超944.35億元，創下單周賣超的歷史次高紀錄。外資在現貨大幅賣超，但新台幣走揚，表示外資沒有流出，讓台股維持相對強勢。台股開低後在年線出現買盤，低檔在11,000有明顯支撐。

而在盤面當中，因短線受到疫情壓抑，主要還是防疫概念股表現較佳；而回歸中長線基本面，電子股中的強勢指標跟5G明顯相關，次族群包含PCB、PA、砷化鎵，以及相關半導體等；蔡明翰指出，5G在今年台股的電子產業中是重要主角，只要指數有比較好表現，5G族群在大盤當中還是表現相對較好的。

蔡明翰認為，台股整體架構對應國際股市，表現其實算是比較穩定、抗跌的。主要是台灣疫情控管情況相對好、跌勢較淺；但在國際股市反彈的時候，台股則會轉為觀望氣氛，比較難隨著國際股市大幅反彈。預期後續要等到韓國、義大利等疫情嚴重的國家獲得有效控制，台股才會有比較明顯的反彈表現機會。