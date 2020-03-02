玉山Pi拍錢包卡好康再加碼　綁卡最高5% P幣回饋無上限

▲「玉山Pi拍錢包信用卡」及「玉山Pi拍兔Debit卡」推出新回饋方案，指定通路最高回饋5%的P幣。（圖／玉山銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行今（2）日宣布，「玉山Pi拍錢包信用卡」及「玉山Pi拍兔Debit卡」即日起推出新回饋方案，一般消費享2%的P幣回饋、海外消費享3%的P幣回饋，若綁定Pi拍錢包APP，最高享有5%的P幣回饋，且回饋無上限，擴大P幣的生態圈。

玉山銀行總經理黃男州表示，這次與網路家庭子公司拍付國際攜手合作，提供顧客更快速與便利的消費體驗，搭配「玉山Pi拍錢包信用卡」的上市，推出全台首創的即時綁卡服務功能，讓卡友體驗從核卡到用卡的無斷點服務，同時也結合PChome集團所建構的P幣生態圈，以簡單直覺的活動設計與Pi拍錢包APP行動付款的便利性，讓卡友可以享受數位所帶來的美好。

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民眾只要在即日起至8月31日使用「玉山Pi拍錢包信用卡」及「玉山Pi拍兔Debit卡」刷卡消費，國內一般消費享2%的P幣回饋、國外一般消費享3%的P幣回饋、綁定Pi拍錢包App消費享4%的P幣回饋。

此外，PChome線上購物、PChome24h購物、PChome書店、PChome旅遊、台灣大車隊、有無外送、86小舖等指定通路消費再加碼1%，最高可享5%的P幣回饋、回饋無上限。

玉山銀行指出，刷卡消費所獲得的P幣，可以透過Pi拍錢包APP在超商、網路購物、百貨、量販、加油、大眾運輸、水電費、路邊停車費等18萬個環繞民生消費為主的使用場景，每1P幣折抵1元，作為100%的抵用，滿足更多顧客用卡的需求，也是卡友消費生活的最佳Pi檔。

根據金管會統計，到2019年12月底為止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,739萬張，其中玉山銀行流通卡數達582.4萬張，僅次於中信銀（687.2萬張）和國泰世華銀（673.4萬張）；另以12月單月發卡量來看，玉山銀以11.4萬張奪下第二名，僅次北富銀的30.2萬張。。