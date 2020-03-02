華碩校園CEO實習招募開跑　推動實習無縫接軌正職計畫

▲華碩校園CEO實習招募開跑。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（2）日宣布，吸引超過百所大專院校、上千名學子報名的校園CEO實習計畫招募開跑，從即日起至4月15日前，只要符合大專院校在校生身份，包含研究所，不限科系、年級皆可至華碩人才招募網「校園CEO專區」填寫履歷，完成報名即有機會安排面試。

華碩表示，校園CEO今年開放「業務」、「行銷」、「公關」、「美編設計」、「社群行銷」領域實習職缺，提供為期一年的實習計畫，透過「導師制度」一對一深入學習，累積實務經驗讓學子們提前與企業接軌。

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華碩指出，每位錄取者皆擁有華碩正式員工身分，同時享有勞保、健保、餐費補助、三節及生日禮金等福利，只要完成校園CEO實習計畫，並通過考核的優秀學員，不僅可獲頒華碩校園CEO結業證書，還能優先獲得華碩正職招募訊息及面試機會。

華碩「校園傑出經理人 (Campus Executive Officer)計畫(簡稱華碩校園CEO)」已邁入第16年，積極與各大專院校攜手合作，致力培育台灣優秀青年學子，並連續三年獲臺北市政府「菁業獎」的肯定。

華碩強調，校園CEO以完整的實習計畫，幫助傑出人才提前為就業做好充分準備，以期為企業注入新血、帶來創新能量，創造企業與青年雙贏。今年也將與臺北市就業服務處再度攜手，共同推動實習無縫接軌正職計畫，「OKWORK‧學而實習之」實習X就業線上媒合博覽會將在3月9日開跑。