▲勞動基金整體收益由正轉負，1月份虧損312.8億元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動基金運用局今（2）日公布1月投資績效，今(109)年1月雖然美中貿易衝突緩和，但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，擾亂供應鏈的挑戰，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌。勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，截至1月底止，整體基金規模為4兆3,274億元，1月份單月評價後報酬為-312億元，收益率-0.75％。

勞動基金運用局表示，108年全球金融市場表現甚好，各主要股價指數亦處於相對高點，因而市場投資者面對市場訊息也相對敏感，雖然歷時18個月的美中貿易衝突，在今年1月已完成簽署第一階段貿易協議，讓全球市場得以舒緩經濟衰退擔憂。

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然而，中國大陸爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，世界各地也陸續傳出病例，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重，而金融市場也快速下跌反應，MSCI全球及台灣加權股價指數，1月單月分別下跌-1.10％及-4.18％。

根據統計，1月底整體勞動基金評價後收益數為46,949億元，收益率高達－0.75%，績效由正轉負。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.73%、-0.86%、-0.86%、0.25%、0.08%及-0.28%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,674億元，收益數為-27.2億元，收益率為-0.77％。

勞動基金運用局指出，雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。以勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，然最近5年及10年之平均報酬率仍有4.64％及4.28％，中長期投資績效均優於法定的保證收益率，且金融市場回檔，對長期投資的退休基金而言，更是一個擇優布局的好時機。

展望未來，勞動基金運用局指出，整體而言，美中貿易協商第一階段已達成協議，有助於穩定全球經貿環境，惟受肺炎疫情擴散影響，短期內全球金融市場因擔憂疫情而波動加劇，勞動基金運用局將持續觀察疫情後續效應與中國大陸製造業能否順利復工，以及美中貿易協議後續落實程度、英國與歐盟貿易談判進展、全球經濟成長情形等，審慎調節投資步伐，有效分散市場風險。