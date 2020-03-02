疫情當前「反恐火力照開」　中柬「金龍-2020」聯合軍演今登場

▲中柬今（2日）舉行第四次聯合軍演，「金龍-2020」聯合訓練。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

大陸與柬埔寨原定今(2日)聯合軍演正式登場，確定不受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響。日前大陸國防部新聞發言人吳謙例行記者會上也宣布，這次聯訓主題是「聯合打擊恐怖主義勢力」，中方以南部戰區陸軍為主，派出265人參訓。

▲大陸國防部新聞發言人吳謙表示，這次中柬聯訓主題是「聯合打擊恐怖主義勢力」。（圖／翻攝 大陸國防部官網）

根據新華社報道，中柬兩國軍隊將於3月2日至4月10日在柬埔寨舉行「金龍-2020」聯合訓練。吳謙表示，金龍系列聯合訓練是中柬兩軍務實合作的一個重要項目，此次舉行的是第四次聯訓。這是貫徹落實中柬兩國領導人北京會晤精神的具體舉措，提升共同應對恐怖主義等國際安全威脅的能力。

▲繼2016、2018、2019年後，今年是中柬第四次聯合軍演。（圖／翻攝 今日吳哥）

大陸和柬埔寨聯合軍演「金龍-2020」，今起開訓。這是繼2016、2018、2019年後，第四次聯合軍演。回顧前幾次軍演，2016年12月15日，中柬首次聯合軍演「金龍-2016」在實居省陸軍學院舉行，時任王家軍總司令波沙倫主持。軍演為期9天，共377名官兵參加，其中中方97人、柬方280人。2018年3月17日，中柬第二次聯合軍演「金龍-2018」，以「反恐及人道主義」為重要主題，中方參與190人，柬方280人，軍演為期17天。

▲第三次中柬聯合軍演「金龍-2019」規模龐大。（圖／翻攝 柬單網）

第三次中柬聯合軍演「金龍-2019」，比起之前軍演規模龐大。大陸解放軍派出252人參與，柬埔寨王家軍的2542人，共2794人共同參加，為期28天的聯合軍演，內容有無人機偵察、直升機攻擊敵營，使用大炮、坦克等攻擊恐怖分子基地、空降兵演習、解救人質等演習。

今年，中柬第四次聯合軍演「金龍-2020」，解放軍參與人數再增加為265人，大陸軍事專家也推估，這次軍演使用的物資、技術、設備，武器裝備比以往更加先進，並且著重實彈訓練。在軍演中動用的主要武器包括，裝甲車、坦克、大炮、軍用直升機等，參訓的中國軍隊和中國裝備更加多元化。