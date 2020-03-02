台科大開學日推「快閃便當」防疫　師生用餐分流避開飛沫接觸

▲台科大學生需從正門及後門進出，通過體溫量測站可領取貼紙。（圖／台科大提供）



記者許展溢／台北報導

因應疫情，不少大學今（2日）才開學，台灣科技大學為防疫祭出「校園進出暨校門口數量管制」，其餘出入口則暫時關閉，開學後則開放4入口實施量體溫，通過者才能進校外， 台科大也推出快閃便當，避免教職員生在餐廳用餐。

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▲▼台科大表示，量過體溫者會發放一份貼紙，1週7天有不同顏色，有貼貼紙者才能入校。（圖／台科大提供）



台科大表示，開學日起，開放4個校園出入口實施量測體溫制度，並且量過體溫者得發放一份貼紙（1週7天有不同顏色）有貼貼紙者才能進入學校。開放校園出入口部分，只有大門和後門，其餘出入口因應政策暫時關閉。台科大指出，目前於多數系館、大樓一樓或是餐廳出入口可以看到配有酒精消毒之設備供同學及教職員們使用，同時參考中鋼公司在員工餐廳的用餐區裝設透明的壓克力隔板，在學餐同樣放置此配置，減少用餐時與周邊的人飛沫接觸機率。

▲台科大開學推快閃便當，讓用餐人員分流。（圖／台科大提供）



因應開學，台科大推出快閃便當，教職員生們可以在戶外空間購買各式外帶餐盒，避免在餐廳用餐，更讓用餐人員分流。台科大強調，全校師生皆可至學校官方網站中查詢關於疫情因應措施與政策之最新資訊。若有學生沒填全校性防疫健康關懷問卷調查，則不能進入使用選課系統。

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