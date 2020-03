記者張方瑀/綜合報導

根據《Manila News Bulletin》消息指出,菲律賓馬尼拉一間購物中心發生槍擊,死傷狀況不明,且有至少30人遭槍手挾持。

報導中指出,警方消息指出,位馬尼拉聖胡安(San Juan)的維爾拉購物中心(Virra Mall、V-Mall)在當地時間2日早上傳出槍響,許多顧客倉皇逃出,但仍有30人被槍手挾持在購物中心內。

根據《ABS-CBN News Channel》報導,聖胡安市長薩莫拉(Francis Zamora)已抵達現場,並指出槍手為一名曾在該購物中心上班的保全,依照警方初步消息,槍手可能還持有手榴彈。

Hostage situation and shooting in virra mall right now. pic.twitter.com/uqfYOvTEqW