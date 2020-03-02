高虹安小編水母曝光　台大十三妹「公衛文」立法院報到

▲民眾黨立委高虹安辦公室小編「公衛文」王郁文。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨新科立委高虹安一篇PO文照片，讓眼尖的網友發現，小編「水母」正是台大十三妹的「公衛文」，讓「公衛文」王郁文成為網友關注焦點。王郁文2日受訪笑稱，自己已經是30幾歲的「老妹」了，希望外界多多關注高虹安的問政成果。

台大13妹「公衛文」在2010年暱稱「水母」以腿模身分上節目，大秀火辣身材，如今可愛的笑容同樣吸睛，湧入不少網友留言讚嘆。王郁文表示，她目前主要著重於媒體公關、選民服務、蒐集社會輿情、FB粉絲頁管理、和行政業務等等，「我都號稱自己是專業打雜」。

王郁文表示，一開始她幫民眾黨的吳達偉Z9助選板橋立委時，擔任Z9的辦公室主任，當時選戰到尾聲，高虹安剛好來府中站幫Z9站台，她自己那時穿恐龍裝幫忙吸引路人目光，也因為這樣因緣際會和高虹安相識，後來高虹安也在找辦公室助理，吳達偉就很自然地介紹她給虹安。

王郁文大讚，高虹安的個人特質相當吸引她，「是我見過過分認真又自我要求高的立委」，剛好大家年紀相仿，溝通上無隔閡，「在同一個頻道上」，覺得是很值得跟隨的老闆，自己的個性也比較喜歡擔任幕僚角色，所以就來立院學習。

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