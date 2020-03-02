　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／疫情衝擊難料　基金該如何布局？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

絕大多數投資人都沒有想到，鼠年一開春，全球就迎來一隻好大的「黑天鵝」：新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎），衝擊了全球經濟與金融市場，尤其是亞洲。這波疫情對於全球經濟究竟會造成什麼程度的影響？面對尚在擴散的疫情，投資人應該採取哪些因應之道？

在疫情衝擊下，首當其衝的自然是經濟成長率。原先外資對中國2020年全年的經濟成長率預估值，約落在5.5%～6%間，但是，疫情爆發後，紛紛下修0.6～0.8個百分點，導致全年經濟成長率將由原先的「6%保衛戰」轉為「5%保衛戰」，「這還是疫情在第1季就得到控制的假設之下。」安聯投信海外投資首席許家豪說。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤也在電話記者會中指出相同的觀點，目前的預測基本上都建立在疫情能在第1季受控下，一旦疫情的高峰持續至第2季，「2020年（中國）GDP增速就可能會降到5%以下。」

基於這樣的假設，2020年中國的經濟成長率預估將會「前低後高」，第1季的經濟成長率鐵定下修，如果疫情獲得控制，則後續經濟成長率可望反彈，有機會走出與SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期同樣的走勢。

請繼續往下閱讀...

不過，就算在疫情高峰過後，專家提醒，總體經濟的反彈恐怕也不會像2003年時強勁。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析：因SARS期間屬於景氣循環前期，經濟正準備蓄勢待發，不過，現在屬於景氣循環後期，景氣處於末段；接著，SARS時期，中國經濟規模只占全球整體經濟規模的4%，而現在已經高達16%，「經濟回溫狀況現在不好判斷，但經濟衝擊更勝SARS是確定的。」

中國經濟狀況不好，鄰近的亞洲國家自難倖免。瑞銀最新的報告，就顯著下修亞洲國家╱地區的經濟成長率，與中國經貿關係愈緊密的，下修幅度愈大，而香港就是受創最深的地區。如果將影響層面放大至全球，安聯則評估衝擊將落在0.1～0.5個百分點：若是疫情在第1季就緩和，則影響將為0.1～0.3個百分點，若是延到第2季後，則衝擊就上看0.5個百分點。

如果再深入至企業層面，疫情衝擊的影響將更為顯著。許家豪預估，假設在2個月內疫情可以結束，則中國企業今年的獲利成長估計將會從16%～17%，降至11%～12%，但是，一旦疫情延燒，成長幅度可能就會降至高個位數。

不過他強調，目前對於中國企業的全年獲利還沒有這麼悲觀，雖然民間企業、消費、運輸等產業受疫情影響大，「但中國同時還在放水（放錢）出來。」實際上，中國股市在新春開市的第1天（2月3日），中國人行就啟動了人民幣1兆2,000億元的公開市場逆回購操作，到了2月17日又進行了人民幣2,000億元的中期借貸便利（MLF）操作，以及人民幣1,000億元的7天期逆回購操作，並且將MLF的利率下調10個基點，藉此增加市場的流動性。

而這只是個開始，許家豪評估，在疫情真的得到控制前，中國貨幣政策規模還將再擴大，也會加快基礎建設相關的執行度，以便讓財政、貨幣刺激雙管齊下，「今年將會是2008年以來刺激力道最大的一年。」

即使在中國政府「放水」下，專家一致認為，在疫情明顯趨緩前，市場隨時都有可能再出現大波動，現在就認為市場已經回復正常，「仍言之過早。」與其此時就想要進場撿便宜，或是追高，反而應該先以調整資產組合的防禦力。

林啟超指出，若是風險承受度高的投資人，當股市出現大幅急跌（例如超過5%）時，的確可以部分買進，畢竟現在是情緒主導的市場，如果出現恐慌殺盤，市場容易超跌。

除此之外，仍然應該以調整投資組合的防禦度優先，甚至市場出現強烈反彈時，反而需要更加謹慎因應。

許家豪建議，整個投資部位要向中間靠攏。現階段還不至於要將部位都轉進最保守的公債；而新興市場股票如中國、新興亞洲，則建議都先減碼。

而減碼的部位，則優先轉進已開發市場股票或投資等級債。許家豪建議，投資人現階段股債比最好調整至各50%，股票部位如果要加碼，則優先選擇受疫情影響程度低的已開發市場股票。

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

2020年熱門金融存股殖利率預估全試算：其中3檔有機會逾6%！
該買0050還是0056？股市達人：用年齡算出ETF的專屬配置比例
不只0056》5檔高股息ETF大點兵，其中這檔股價居然不到20元！

ET快訊
第41例為20多歲女行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」
法國2位市長確診新冠肺炎　暫停競選活動送醫治療
網紅從韓國回台沒隔離！秒參加YouTuber走鐘獎　沒戴口罩
案34退休婦與案24北部女「住同醫院」
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新冠肺炎疫情衝擊日韓半導體　投顧：台廠能否受惠要看需求

疫情拖累美股狂瀉　星展銀：市場已超賣可長線布局

Smart智富／疫情衝擊難料　基金該如何布局？

謝金河：台幣強升有意思　今晚美股有端倪！

群電配發現金股利3.2元　殖利率達5.3%

玉山Pi拍錢包卡好康再加碼　綁卡最高5% P幣回饋無上限

台股收盤下跌121點！一度靠近平盤又重挫　終場失守11,200點

勞動基金整體收益由正轉負　1月份虧損312.8億元　

華碩校園CEO實習招募開跑　推動實習無縫接軌正職計畫

郭明錤：蘋果iPhone產量在第二季前不會明顯改善　玉晶光面臨3大挑戰　

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

新冠肺炎疫情衝擊日韓半導體　投顧：台廠能否受惠要看需求

疫情拖累美股狂瀉　星展銀：市場已超賣可長線布局

Smart智富／疫情衝擊難料　基金該如何布局？

謝金河：台幣強升有意思　今晚美股有端倪！

群電配發現金股利3.2元　殖利率達5.3%

玉山Pi拍錢包卡好康再加碼　綁卡最高5% P幣回饋無上限

台股收盤下跌121點！一度靠近平盤又重挫　終場失守11,200點

勞動基金整體收益由正轉負　1月份虧損312.8億元　

華碩校園CEO實習招募開跑　推動實習無縫接軌正職計畫

郭明錤：蘋果iPhone產量在第二季前不會明顯改善　玉晶光面臨3大挑戰　

單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

《女鬼橋》全台周末票房冠軍！上映4天「已有觀眾2刷」：隱藏謎底解開了

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

清晨5點變成貓！紅衣家犬穩坐圍牆「面掛微笑」　她開門看傻眼

愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

詹皇將傳承視為己任「要質疑他太友善的人滾蛋」　本季對3新星場均大三元

新冠肺炎疫情衝擊日韓半導體　投顧：台廠能否受惠要看需求

疫情重挫日股！日央行總裁罕見「信心喊話」：注入資金穩市場

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

疫情拖累美股狂瀉　星展銀：市場已超賣可長線布局

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

財經熱門新聞

台股明天怎麼開？謝金河：恐開低　台積電再成護國神山角色

銀樓金價水漲船高　業者建議分批賣

越南推韓限令　衝擊三星手機生產

新冠肺炎又一新潛力藥物達陣　生技中心完成「法維拉韋」合成

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

日圓創超過2個月新高！匯價突破0.28元　換新台幣5萬損失1700元

聯發科2月分紅入袋！平均2～3個月　調薪依照考績平均5%

加速新冠肺炎疫苗研製　國光生技與國衛院簽訂合作意向

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：每桶調降28元

5月報稅季將至　4項必知新制上路

中經院：若疫情1個半月內未受控制　全球經濟皆會受影響

蘋果贈送湖北地區員工防疫包　裡頭竟然還有iPad！　

夏普增設口罩產線拚日產50萬片　傳日本政府補助3000萬日圓

台股收假補跌！早盤重挫逾200點　失守11100點關卡

更多熱門

相關新聞

金價後市看漲？小資投資黃金有門道

金價後市看漲？小資投資黃金有門道

今年來新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，黃金續獲避險資金擁戴，帶動國際金價不斷標高，不少投資人蠢蠢欲動，想要趁勢買一波，不過要選擇哪種的投資管道比較合適，專家建議，小資可依投資門檻、投資費用等方式，挑選出最適合的理財工具。

疫情升溫　瑞銀示警：3產業勿碰

疫情升溫　瑞銀示警：3產業勿碰

美元保單這樣選　提前累積退休金

美元保單這樣選　提前累積退休金

愛用保單理財！65%婆媽壽險滿期金入袋

愛用保單理財！65%婆媽壽險滿期金入袋

外幣保單買氣退燒　人民幣保單賣最慘

外幣保單買氣退燒　人民幣保單賣最慘

關鍵字：

Smart智富理財

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面