郭明錤：蘋果iPhone產量在第二季前不會明顯改善　玉晶光面臨3大挑戰　

▲郭明錤看淡玉晶光。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

天風國際分析師郭明錤日前發佈最新研究報告指出，蘋果iPhone生產在今年第二季前將不會有明顯改善，且展望供應商玉晶光（3406）後市，將面臨短中長期3大結構挑戰，恐怕不利2020與2021年的營收與獲利。

郭明錤以「短、中、長期」3 大挑戰，對玉晶光作出分析：

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1.短期挑戰：

玉晶光受到新冠肺炎（COVID-19）影響，第一季營收與產能利用率將顯著低於市場共識，且第二季出貨能見度至今仍低。估計玉晶光2月與3月鏡頭出貨量顯著滑落，第一季營收為20–22億元，低於市場樂觀預估之26–28億元與悲觀預估之23–25億元。此外，考慮到玉晶光約有1個月的庫存，故產能利用率最快須至5月才會顯著改善。

2.中期挑戰：

預估大立光為改善產能利用率，積極取得30%到40%的今年下半年新款iPhone高單價超廣角鏡頭訂單，打破玉晶光目前獨家局面。玉晶光在2019營收顯著成長關鍵，在於取得獨家供貨iPhone 11系列之高單價超廣角鏡頭，但因新2020 iPhone之超廣角鏡頭維持相同設計且為改善產能利用率，因此大立光將會積極取得30–40%的訂單比重，打破玉晶光獨家供應局面，這將不利玉晶光2020營收與盈利。

3.長期挑戰：

中國大陸舜宇光學在iPhone鏡頭開發順利，可望於2021年取得新款iPhone鏡頭訂單。舜宇光學的加入，將會是玉晶光2021年必須關注的潛在風險。