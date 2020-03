快訊／印尼首爆確診「2人感染新冠肺炎」！　總統證實了

▲印尼首度證實境內有確診病例。(圖/路透)

路透最新消息,印尼首度出現新冠肺炎(COVID-19)確診案例,總計2人感染。此一消息是稍早印尼總統佐科威(Joko Widodo)2日上午所透露,目前2名確診患者已入院接受治療。

雅加達郵報指出,2名患者分別為一名64歲女性及一名31歲女性,為母女關係,與一名2月27日在馬來西亞確診的日本公民有過接觸。該名日本籍人士在2月初曾經來到印尼。

佐科威表示,當局接獲此案例與日本籍公民有關的消息後,相關小組隨即展開調查,追蹤此人的接觸者,此次確診的2名女性也在名單內,「今早我收到衛生部長的報告,結果顯示,2人的新冠病毒檢測結果呈現陽性。」

佐科威進一步提到,政府已經為應對疫情做好準備,「我們已經在100多間醫院內設立隔離空間,且符合良好的隔離標準,我們也有符合國際標準的相關設備。」

印尼衛生部長普蘭多(Terawan Agus Putranto)表示,2人來自西爪哇省德波市(Depok),目前正在雅加達Sulianti Saroso傳染疾病醫院接受治療。

