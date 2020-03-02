韓式餐廳龍頭豆府去年獲利創新高　擬配發5.5元股利

▲豆府集團2019年每股稅後純益 ( EPS )達 6.66元，獲利金額續創新高。（圖／豆府提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣韓式料理餐廳龍頭豆府今（2）日發佈最新財報，2019年全年稅後純益達1.30 億元，年增 12.99 %，每股稅後純益 ( EPS )達 6.66元，獲利金額續創新高，董事會並決議配發5.2元現金股利及0.3元股票股利，配發率達89.07%。

豆府成立於2008年，過去以專注經營韓式料理餐廳為集團發展策略，掌握「韓流食尚」趨勢切入市場，再以多品牌、多業態與多價位同步拓點，也發展為餐飲平台搶進國際市場，持續墊高市場競爭門檻。

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▲豆府集團董事長吳柏勳。（圖／豆府提供）

豆府主管表示，去年獲利金額續創新高，主要受惠於展店動能，除有韓式料理涓豆腐、北村豆腐家及韓姜熙的小廚房8家新展店，去年第四季更成立新品牌「飛機河粉」，新展3家門店，為集團業績注入強勁成長動能。

豆府表示，2月27日董事會於上月27日決議每股配發5.2元現金股利及0.3元股票股利，配發率達89.07%。除息交易日為3月16日、基準日為3月22日，發放日期為4月7日。

另外，豆府董事會決議，將於5月28日於台北市中山區松江路306號2樓(康華大飯店)召開股東常會，除了預計承認108年度營業報告書及財務報表、決議盈餘轉增資發行新股案，也將改選董事及獨立董事，停止過戶日自3月30日起，至5月28日截止。