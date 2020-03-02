無薪假加數新增21家、735人　勞動部：其中旅館業者有4家

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（2）日發布最新一期勞雇雙方協商減少工時（俗稱：無薪假）統計。實施家數為40家，新增人數為735人，共計實施人數為1604人。對此，勞動部勞動條件及就業平等司司長副司長黃維琛表示，目前看來還是傾向之前中美貿易戰影響的因素最大，不過這次的確有開始慢慢顯現疫情影響，後續也會持續關注。

黃維琛表示，按照這次的實施無薪假的事業單位主要還是以工具機產業、工具機相關零組件產業為主，比較大的可能性是延續之前中美貿易戰的影響，至於疫情是否有影響，確實有4家飯店業者也受到影響實施無薪假，而這次旅館業者的通報數量確實比以往多，推估應是受到疫情影響所導致。

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此外，黃維琛更透露，此次最新無薪假統計，是從2月16日至2月29日有實施無薪假的家數和人數，但若和去年底的3074人相比，從人數看來是尚未大爆發，若是想知道是否真的會出現大量無薪假人數出現，就要看3月中的統計數量。

不過，黃維琛也說，目前尚未有旅遊業者通報，不過也可能是勞資雙方尚在協商中，不過實際數字還是要等下次統計結果出爐才判斷。

黃維琛說，地方政府機關皆有持續掌握無薪假狀況，一但出現哪個產業出現大量無薪假狀況，一定會通報經濟部讓政府協助。