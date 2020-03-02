5月報稅季！會計師提醒　4項必知的新制上路

▲5月報稅季節即將來臨，有四項新制民眾報稅必知。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

5月就要報稅了！KPMG安侯建業會計師事務所今（2）日表示，今年報稅有四項重要新制，民眾報稅時要多加注意，避免自己的利益睡著了。

KPMG安侯建業會計師事務所表示，這四項新制包含每人每年12萬長照扣除額；薪資收入申報就薪資所得特別扣除額與必要費用減除（林若亞條款）二擇一；基本生活費從17.1萬元調升到17.5萬元；同性伴侶可選擇分開或合併申報。

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜說明，2019年度綜合所得稅新制的大重點是「特別扣除額」，政府因應高齡化社會的長照需求，適度減輕家庭照顧身心失能者之租稅負擔，增訂「長期照顧特別扣除額」每人每年定額12萬元，且為了財政資源有效運用，設有排富條款，排除高所得者適用。

另外，「薪資所得特別扣除額」只能採取定額20萬元減除，今年新增另一個選擇，受僱者如果在去年度負擔「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，於申報時填寫薪資費用申報表、檢附憑證及證明文件，符合規定者，可核實認定；但須留意各項特定費用都訂有薪資收入3%的上限。

▲5月申報報稅四項重要變革,。（圖／KPMG安侯建業會計師事務所提供）

年薪300萬 林若亞條款發揮作用

游雅絜說明，由於薪資特別扣除額所列的三項特定費用，逐項費用都訂有薪資收入3%的上限，以年薪200萬元的上班族，如實際與職業相關的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用分別為8萬元、9萬元及8萬元，合計為25萬元，共可扣除上限為18萬元，因此直接選擇採「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，較為有利。

如年薪300萬元，三項共可扣除上限也提高至27萬元，如符合規定，可減除實際與職業相關的支出25萬元，將比定額減除20萬元優惠。