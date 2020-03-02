孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！死嬰取不出「絕望躺家等死」

▲新冠肺炎疫情擴散全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

上海28歲的孕婦幻境（化名）一直在等待新生命的到來，這是她初次懷孕，第12周的產檢，卻讓她的期待化成泡影，肚子的新生命因意外戛然而止，她必須去醫院做手術，然而，一場侵襲全世界的新冠肺炎病毒，使得住院之路異常艱辛。

肚子裡這個去年12月份出現的小生命，給上海孕婦幻境全家都帶來了巨大的喜悅。2月5日，懷孕12周多的幻境像往常一樣，前往醫院產檢，沒想到卻知道了個噩耗，「你胎早停了，在63天的時候就停掉了，很危險需要馬上手術。」醫生說，胎停可能是因為胚胎本身發育不好，也有可能是外界原因。

幻境回憶， 1月檢查時各項檢查都很正常，最後一次1月13日的B超檢查也很正常。產科醫生說，胎停太久了，已經不可能保住。最後，幻境只能接受現實，隨後被告知有大出血的可能，需要儘快做手術。醫院給她開了一張住院申請單，讓她回家等通知。

2月7日，醫院打來電話通知她10日去辦理住院。在家等待住院和手術的日子裡，幻境的丈夫也在查其他的專科醫院，準備掛號再去看醫生，但發現很多專科醫院都因疫情關閉了急診室。

2月10日早晨5點，幻境打計程車去醫院，到了醫院，測耳溫一邊耳朵是37.4度、另一只是37.6度，因為體溫偏高被醫院拒收了。她問醫生，「我情況很危險，怎麼辦呢？」

「我也沒辦法，」 醫生回覆，並建議幻境等體溫穩定了重新去掛急診，讓急診約手術，但是前提是「體溫一定要下來」。

回到家之後，幻境就不斷地給自己測體溫，發現一直在36.9度到37.2度之間波動。第二天，她打開這家醫院的微信官方平台，諮詢是否可以去住院，得到的回答還是否定的，「體溫高需要去發熱門診排除疫情影響，體溫正常才能手術，不然術後會感染。」

▲上海女流產遇到疫情險喪命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸國家衛健委於2月2日發佈的《關於做好兒童和孕產婦新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》中明確指出，孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感人群。幻境十分擔心，自己要是去了發熱定點醫院會受到感染。

可是，幻境發現自己的身體已經不容許自己等待，「我那天已經有點兒流血了，有褐色的血出來了，而且肚子有一種要來大姨媽的感覺。」朋友在網上幫她諮詢了婦產科專家，專家回覆，「胎停一般超過兩周，不處理就會出現凝血功能障礙，導致出血多，必須儘快住院手術。」

幻境回憶，「當時我覺得很絕望，躺在家裡的時候就感覺自己在等死，」 隨後，她也顧不上了，直接去了家附近的一家設有發熱門診的醫院-浦東新區人民醫院，掛了急診。

醫生診斷後問，「你胎停都這麼久了，為什麼拖到現在才來？你有可能隨時大出血，情況很危險。」因為是特殊時期，醫生讓幻境去拍胸部CT，排除感染新冠肺炎才能住院。幻境馬上去拍片，CT顯示一切正常，終於可以住院。

吃了3天藥之後， 2月14日下午，幻境終於做了手術。幻境回憶，這幾天她經歷了人生「至暗時刻」，感覺像「撿回了條命」。她呼籲，「我知道疫情很嚴峻，我理解醫院，可是也有很多需要就醫的患者因為體溫偏高就只能這樣等，等過了最佳時間，希望在這個特殊時期，每個像我這樣有特殊情況的人，都能順利解決問題。」