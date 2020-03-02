中經院：若疫情1個半月內未受控制　全球經濟皆會受影響

▲中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（2）日公布2月經理人指數（PMI）已連續5個月呈現擴張，指數較1月攀升1.4個百分點至52.7%。中經院院長陳思寬表示，這是2月份的PMI並沒有如外界預期下降，主因為中國大陸受到疫情影響，使得供給端而非需求面，致使交貨時間的指標大幅上漲，也是創編以來的新高。

陳思寬指出，若是從整體製造業來看則是呈現，生產緊縮但供應商交貨時間指標上升，然後存貨也是偏向緊縮的情況，這也意味著對於未來廠商是否能夠順利交貨將是一大挑戰。

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陳思寬更說，再加上目前中國大陸復工情況，復工後是否會有群聚感染這都埋下不確定因素，因此廠商對於未來6個月展望就呈現下跌趨勢，但目前斷鏈跟復工的狀況也要根據不同產業而有所不同，根據目前電訪廠商的狀況，電子暨光學產業、交通工具產業所受的影響是較大的。

此外，陳思寬透露根據調查的台商的反應統計，目前中國大陸的全面復工率僅有4-6成，另外在非製造業，也是傾向內需導向。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫則說，這次先不要被PMI的綜合指數所混亂，正常來說這次的PMI的指數應該是要大幅下降，因此不應該只是看綜合指數來解讀，應該要從各項分項指標來解讀，尤其是現在是非常時期，更應該要從細項指標來解讀，現在的PMI雖然有點誤差目前這是僅只有反映台灣的部分，實際上目前疫情造成的影響遠大於產業的衝擊。

賴樹鑫也舉例，台灣的光電產業基地來說生產量跟訂單量都沒有減少，甚至比過年前還要多，這也能解釋為何「供應商交貨時間指數」續揚6個百分點至63.1%。

不過，賴樹鑫也強調，疫情若是無法在1個半月內受到控制的話，不僅中國大陸會受到影響，全球經濟皆會受到衝擊。