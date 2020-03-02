金融境外「三O」業務衝衝衝　2019年獲利近千億賺很大

▲根據金管會統計，2019年銀行OBU、證券OSU及保險OIU合計獲利約997.41億元。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）2019年合計獲利約997.41億元，其中銀行OBU稅前獲利991.6億元，較2018年成長18.05%。

根據金管會統計，證券國際業務分公司（OSU）共有19家開辦，2019年稅前獲利1.46億元，2018則是虧損0.23億元，呈現轉虧為盈的態勢；另外去年的交易量達1,625億元，較上年同期成長21%。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，銀行國際金融業務分行（OBU）共有59家開辦，其中36家為本國銀行、23家外銀；銀行的OBU到2019年底總資產達6.29兆元，較2018年增加8.18%，存款則來到2.6兆元，也較上年同期成長7.66%。

儘管OBU放款餘額去年達2.42兆元，較上年底衰退1,192億元，減少4.69%，不過銀行OBU稅前獲利仍達991.6億元，較2018年增加18.05%，其中國銀賺959.2億元、外銀在台分行則賺32.4億元。

至於保險國際業務分公司（OIU）方面，共有20家開辦，2019年新契約保費加計續期保費達7,996萬美元，較2018年的8,098萬美元，衰退1.26%；若從新契約保費來看，去年則衰退17%。

壽險業者表示，大陸去年限制陸客來台後，OIU業務開始萎縮，導致新契約保費收入衰退。不過，壽險OIU在2019年稅前獲利達1,433萬美元（約新台幣4.35億元），較2018年稅前獲利769萬美元，大幅成長86%。