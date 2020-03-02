「從武漢返回美國」爸爸受訪不斷狂咳　還和女兒喝同一瓶水！

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，美國目前已有83人確診。一名從湖北武漢搭撤僑專機返國的美國男子，近來與女兒接受電視採訪時，期間卻不斷咳嗽還與女兒共飲一瓶水，畫面播出後在網路上獲得上萬網友轉發與討論，讓許多人看了新聞後反而更擔心疫情。

來自賓州的男子烏辛斯基(Frank Wucinski)與3歲女兒安娜貝爾(Annabel)，上月4日一同搭乘撤僑班機返回美國，並在聖地牙哥的米拉馬海軍陸戰隊航空站(MCAS Miramar military base)接受14天隔離，2人上月20日出關後，於28日接受福斯電視台採訪，原本是希望藉由講述自身的經驗能夠安撫民心，沒想到採訪期間他卻不停咳嗽，還喝了女兒的水。

烏辛斯基受訪時表示，疫情剛爆發時，人在武漢的他確實感到害怕，因為沒有人了解疫情也不知道之後會發生什麼情況，但後來隨著時間過去，現在很肯定醫護人員以及科學家的努力，「幸運的是，就我所知，疾病具有傳染性，但死亡率很低」，一家人在中國生活15年的他，由於妻子非美國公民，便決定留在當地照顧確診父親。

採訪中，烏辛斯基由於咳嗽得太厲害，一度拿起女兒的水來喝，強調他已經痊癒，咳嗽只是因為緊張，「我很好，我接受了2次檢測，檢查結果都是陰性」。然而畫面播出後他的行為仍在網路上引來批評聲浪，「他居然喝女兒的水」、「天啊，他咳嗽在自己手上，然後又去摸女兒的手」、「祝福下一個使用那支麥克風的人好運」。

▼男子在電視上不斷咳嗽，讓觀眾看了十分恐慌。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）





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