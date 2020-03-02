新冠肺炎又一新潛力藥物達陣　生技中心完成「法維拉韋」合成

▲生技中心抗疫新藥合成團隊完成另一個治療新冠肺炎潛力藥物法維拉韋（Favilavir）的合成。（圖／生技中心提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，全世界奮力投入研發特效藥和疫苗，參與抗疫國家隊的財團法人生物技術開發中心今（2）日正式宣布，完成另一個治療新冠肺炎潛力藥物法維拉韋（Favilavir）的實驗室合成，並將與國內cGMP等級原料藥廠與製劑廠攜手，提供足量的抗病毒藥物讓患者使用。



生技中心執行長吳忠勳表示，雖然生技中心以新藥研發為主，但在國家有需要，全民抗疫的關鍵時刻，生技中心先於實驗室快速發展一套新藥的合成途徑，再透過法人已建立的產業網絡，順利地串接原料藥及製劑廠商，讓台灣在最短時間內，做出足夠供應國人對抗新冠肺炎的藥物。

抗疫新藥合成團隊負責人莊士賢表示，生技中心對準由日本富山化工製藥公司開發的法維拉韋（Favilavir）進行合成試製，該藥物在2014年3月在日本批准上市，其主要用於治療對克流感及瑞樂沙無效的流感患者，並已被日本及中國大陸用來治療新冠肺炎重症患者。



吳忠勳指出，目前法維拉韋（Favilavir）已分別在日本與中國大陸取得藥證，人體使用安全性上相對較高，生技中心在取得合成原料後，短短四天內便快速於實驗室完成研製，彰顯出生技中心數十年來研發小分子藥品已累積充沛的藥物合成經驗。

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吳忠勳強調，目前正是國家防疫的關鍵時刻，生技中心投入人力、物力，除了進行實驗室製備外，重點也會著重在百克級量產製程的開發，目標是要在最短時間內有能力來交棒給國內原料藥廠以進行公斤級量產，並提供製劑廠進行配方開發，最終能讓台灣產製出本土新冠肺炎治療藥物。