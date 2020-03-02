疫情擴散出國代購正夯　統一超綁定社群「賣貨便」破百萬人次

▲出國禁令帶動代購業務暢旺，統一超商旗下「賣貨便」今年以來使用量成長逾三成。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，出國禁令帶動代購業務暢旺，統一超商旗下「賣貨便」今年以來使用量成長逾三成，首度新增社群帳戶綁定功能，帶動使用者突破百萬人次，搶攻社群微型電商市場大餅。

社群電商正夯，社群直播購物模式興起，滑世代指尖商機成為兵家必爭之地，統一超商旗下「賣貨便」為創新服務，提供賣家一體到位的網購銷售平台，今年1月起首度新增「社群帳戶綁定」功能，讓買賣家多了2種快速登入途徑(Facebook、LINE帳號)，新功能加入後更帶動賣貨便的使用量成長超過30%。

請繼續往下閱讀...

觀察近期賣貨便平台用戶交易動態，賣貨便服務平台吸引許多微型創業家加入，以30~40歲的女性居多，熱門銷售類別前三名分別為居家雜貨、國外代購、流行服務，統一超觀察，因賣家皆須加入OPEN POINT會員經過認證、風險低，提升買家安心感成為銷售成長主因。

統一超商主管指出，賣貨便解決小賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」，以及「彙整帳務訂單」等4大經營網拍困擾，並陸續擴增「訂單匯入」、「訂單合併」等便利、貼心的功能，自去年上線以來已吸引12萬戶賣家使用、開設50萬個賣場，服務買家也已突破100萬人次。

觀察近期銷售趨勢，統一超指出，因消費者減少外出購物頻率，「賣貨便」近期使用量明顯倍增，其中防疫類的口罩套、一般口罩、消毒用品快速躍升銷售排行榜前三名；也因不少消費者取消出國行程，也使得代購、流行服飾銷售明顯成長。