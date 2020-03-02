聯發科2月分紅入袋！平均2～3個月　調薪依照考績平均5%

▲聯發科通訊大樓。（圖／聯發科提供）

記者姚惠茹／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）每年2月都會發放分紅獎金，根據網友在PTT爆料，這次分紅已經入袋，而且普遍較去年2月好，平均約有2～3個月，調薪則依照考績約在5%，對此，聯發科發言體系證實，今年2月維持年度調薪與分紅，但幅度依照個人考績，不願對外多做說明。

根據往例，聯發科每年都會有2波的分紅獎金，通常都會在2月和8月發放，雖然今年碰到新冠肺炎（COVID-19）疫情，但聯發科依然啟動年度調薪、分紅，因此就有網友在PTT詢問分紅發放狀況，獲得不少回應，有人認為還不錯，有人則說「爛到懷疑人生」。

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依照聯發科的薪資結構，每位員工享有14個月全薪和分紅獎金，其中分紅獎金主要是依據公司盈餘的20%來發放，因此就有網友提到今年分紅獎金較去年好，平均約2～3個月，調薪則依照考績約在5%，但聯發科發言體系表示，分紅、調薪幅度依照個人考績不同，因此沒有平均數字。

根據聯發科2019年財報，全年合併營收2462.22億元，年增3.4%；毛利率41.9%，年增3.4個百分點；營業利益為225.67億元，年增幅度近40%；去年淨利232 .4億元，年增11.7%，每股純益為14.69元，優於2018年的13.26元。