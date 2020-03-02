中經院：2月內需供應鏈受疫情衝擊　創5年來最大跌幅

▲中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（2）日公布2月採購經理人指數（PMI）已連續5個月呈現擴張，指數較1月攀升1.4個百分點至52.7%。

非製造業方面，內需導向部分產業除面臨供給斷鏈之衝擊，還面臨國內消費急凍與國際運輸物流中斷的挑戰。受中國大陸新冠肺炎（COVID-19）之衝擊，2020 年 2 月臺灣非製造業經理人指數（NMI）中斷連續11個月的擴張，指數大跌14.6個百分點至40.4%，不僅創2014年8月創編以來最快緊縮速度，亦創最大跌幅。

請繼續往下閱讀...

中經院表示，受中國大陸新冠肺炎（COVID-19）的封城斷鏈等衝擊，供給端而非需求推動因素致使PMI五項組成指標的供應商交貨時間指數創2012年7月創編以來最大攀升幅度，是全體製造業PMI擴張速度加快的主因之一。

中經院指出，因擔憂供給面斷鏈衝擊，產業急拉貨與催料動作致使本月新增訂單仍較1月擴張。即使2月營業天數較1月增加，季調後生產數量仍持續緊縮，主因不少電子暨光學產業與交通工具產業的工廠或上游供應商仍面臨部分停工或缺料所致。因此，整體製造業面臨訂單擴張、生產緊縮、供應商交貨時間指數創新高、存貨卻轉為緊縮，而未完成訂單仍呈現擴張，無法順利出貨的挑戰。

另外，中經院指出NMI四項組成指標中，商業活動指數與新增訂單指數（新增簽約客戶或業務）數分別驟跌26.1與20.1個百分點至30.5%與34.7%，皆為2014年8月創編以來最快緊縮速度。此外，存貨指數也來到創編以來最快緊縮速度。

最後，全體非製造業之「未來六個月展望指數」驟跌30.1個百分點至26.6%，不僅為2015年11月以來最快緊縮速度，亦為創編以來最大跌幅。八大產業皆回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業（0%）、零售業（13.6%）、資訊暨通訊傳播業（16.7%）、批發業（20.2%）、運輸倉儲業（25.0%）、金融保險業（28.6%）、教育暨專業科學業（41.7%）與營造暨不動產業（44.6%）。