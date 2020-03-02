重點不在厚薄！一張圖搞懂「2種醫藥口罩」差別　網解析：都有防疫功能

▲獸醫師戴更基在臉書上討論口罩問題。（圖／翻攝戴更基臉書）



記者黃可昀／綜合報導

先前有醫師發現，這陣子購買的口罩「質量更薄更差」，對比之前買的口罩，兩疊放在一起明顯有高度落差，且新買的薄口罩價格還更貴。對此，指揮中心解釋，「醫療口罩有2種」，即使厚度不同，同樣都能達到防疫效果，有網友也製作了簡單圖表，一張圖讓人看懂2種口罩的區別。

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▲2種口罩都有預防病毒傳染的功能。（圖／「海人」授權提供）



網友「海人」在臉書PO出圖表「口罩感覺變薄的秘密」，其實口罩分成一般醫用口罩與外科手術口罩，兩者都有預防傳染、阻絕微生物的功能，差別只在外科手術口罩有通過「血液穿透性的檢測」，所以比較厚實。目前所有醫院都補足到30天100%安全準備量，這周給醫院的88萬片都是外科手術口罩，診所有一半也是。

指揮中心醫療整備官羅一鈞1日表示，由於外科手術口罩必須多一層血液供過的檢測，所以生產時間與成本會比較高，目前正在加速生產，這周開始配發給醫院的量也逐漸增加，預計3月中可達到日產300萬片外科手術口罩，屆時就能提供各醫療院所更充裕的數量，N95和防護衣也已經補充到85%的安全量。

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此外，有網友在「海人」的貼文底下詢問，除了口罩以外，醫院的酒精庫存是否也夠用？事實上，酒精的產量和原料台灣本身就很充裕，加上各縣市的酒廠也都配合全力生產，民眾現在去超商或藥局基本上都買得到酒精，醫療院所也可以向菸酒公賣局登記購買。