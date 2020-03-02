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加速新冠肺炎疫苗研製　國光生技與國衛院簽訂合作意向

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▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（2）日宣布，為了協助政府因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，國光生技作為政府重大疫情爆發時的防疫夥伴，日前已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，以及動物模式建立等，雙方聯手可望加速疫苗開發，為全民防疫再添利器。

國光生技表示，國家衛生研究院身為台灣最高醫藥研究機構，在這一波疫情中，無論藥物合成及疫苗研發均超前佈署，而國光生技擁有疫苗專業研發及生產能力，期待在這一波新冠病毒疫情中，藉由雙方強強聯手，加速疫苗研發生產進度，早日提供國人安全有效的疫苗。

請繼續往下閱讀...

國光生技指出，作為台灣第一家專業人用疫苗公司，具備疫苗從研發到生產全程自製能力，針對新型冠狀病毒疫情，國光在今年一月初率先成立專案小組，投入新冠病毒疫苗開發研究，目前已完成新冠病毒基因序列和病毒蛋白確認，接下來將於候選疫苗選定後立即進入動物試驗。

國光生技說明，因應新興傳染病，各國政府無不重視防疫戰備相關能量，其中也包括疫苗的自產自製能力，而身為國內的人用疫苗廠，國光生技過去多次在新興傳染疾病爆發時均秉持全力配合政府防疫政策的原則，投入新疫苗的開發及生產來保護國人的健康。

國光生技補充，像是在2003年SARS疫情期間，國光就毅然投入疫苗開發，並在僅獲得政府900萬元的補助款時投入公司自有資金及資源進行疫苗開發工作，以及在2009年A/H1N1疫情大爆發時，國光停下原本的季節流感疫苗生產，自行投入完成疫苗開發且緊急生產1000萬劑A/H1N1疫苗，協助政府控制疫情。

國光生技強調，這次在新冠肺炎疫苗的開發中，國光目前也是完全以自有資源的投入全力進行疫苗的開發工作，這些都是國光期望能盡一己之力對國家防疫做出貢獻而採取的措施，加速疫苗研發生產進度，做全民防疫最堅實的後盾。

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