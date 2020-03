快訊／全美第2死！華盛頓州添4確診「3命危1病逝」　來自同個照護機構

▲華盛頓州金郡(King County)衛生部門衛生官員2月29日召開記者會說明第一起死亡案例。(圖/路透)

美國華盛頓州新增4名新冠肺炎(COVID-19)確診病例,3人命危,1人已病逝。當地衛生部門表示,4人全數都是在長期照護機構接受相關照護,該名死者為70多歲男性。

華盛頓州金郡(King County)衛生部門透過聲明指出,目前當地確診病例已增至10人,其中2人死亡。這也讓全美因感染新冠肺炎(COVID-19)死亡的人數來到2人。

聲明指出,命危的確診病患為一名70多歲男性、一名80多歲女性及一名90多歲女性,全都住金郡柯克蘭市(Kirkland)的長青健康醫療中心(EvergreenHealth)住院,另外一名70多歲男性也在該照護機構住院,於2月29日病逝。

據了解,4名新確診的患者都是「生命護理中心(Life Care Center)」的住民。

Statement from King County Public Health confirming 4 new cases of coronavirus, including 1 new death, at the long-term care facility https://t.co/eUoE2b20hL pic.twitter.com/jOwH7NL6c4