美國首宗死亡病例「感染途徑仍不明」！學者：病毒已在華盛頓州傳播6周

▲美國學者推測，新冠病毒可能已在華盛頓州傳播6周。圖為華盛頓州柯克蘭的醫療人員護送新冠肺炎病患。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情擴散，目前累計83人染疫，境內首宗確診與第一起死亡病例都發生在華盛頓州（Washington State）。衛生與公共服務部長阿澤（Alex Azar）於1日表示，病逝的50多歲男性感染原因依然不明。福瑞德哈金森腫瘤研究中心、華盛頓州大學的學者研究指出，新冠病毒可能已在州內傳播6周。

《路透社》報導，衛生與公共服務部長阿澤（Alex Azar）於1日表示，美國第一起死亡病例的感染途徑依然不明，這名50多歲病患沒有與任何確診患者，或者具有中國旅遊史的人接觸，也不曾到訪疫區。

阿澤表示，聯邦與州政府仍在持續調查這名患者究竟如何染疫。他強調，雖然政府預期會出現更多病例，但相關單位都已採取積極防疫措施，且美國民眾感染病毒的平均風險依然很低，「我們擁有全世界最好的公衛體系來照顧我們」。

This strongly suggests that there has been cryptic transmission in Washington State for the past 6 weeks. 3/9 — Trevor Bedford (@trvrb) March 1, 2020

《美聯社》（AP）報導，福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）以及華盛頓大學學者1日表示，新冠病毒可能已在州內傳播6周。助理教授貝德福德（Trevor Bedford）說明，1月20日確診的第一例與2月29日病逝的患者，體內病毒的基因相似性指出，晚近病例可能源自初期病例，「有力地指出，華盛頓州在過去6周存在著隱性傳播。」

貝德福德表示，他們預估可能會有數百起隱藏病例，但也強調不要過度臆測疫情規模，「我們在華盛頓州正面臨一場已然嚴重的疫情，但因狹隘的病例定義要求（患者）必須曾直接到中國旅遊，所以直到現在才被發現。」

▲美國職業足球大聯盟（MLS）比賽中一名孩童使用酒精消毒雙手。（圖／達志影像／美聯社）

約翰．霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）學者萊斯特勒（Justin Lessler）表示，「出現輕微症狀甚至毫無症狀的機率很高，這些症狀也不是非常特定的，加上篩檢標準非常嚴格，種種因素導致它（病毒）很容易在我們不知道的情況之下傳播了一段時間。」

密西根大學學者勞林（Adam Lauring）形容這是一項「高品質的研究」。埃默里大學醫學院的學者德爾里約（Carlos del Rio）也指出，這項結果出於專精基因序列的專家，加上2起案例的地理相似性，因此推斷非常合理。

▲美國紐約民眾到藥局購買口罩。（圖／路透）



美國加州、伊利諾州、羅德島州（Rhode Island）、紐約州、奧勒岡州等地都出現新冠肺炎病例，華盛頓州已累計8人染疫，也是境內首宗確診與第一起死亡病例發生的地區。由於疫情擴散，加上數名患者感染途徑不明，各州與地方政府紛紛加強篩檢，舊金山、阿拉米達郡宣布進入緊急狀態，運動賽事取消，教會活動停辦，學校宣布停課，民眾湧入商店購買日常用品，包括瓶裝水、罐頭與衛生紙與洗手液。

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