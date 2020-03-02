美國新冠肺炎2死！紐約出現首例確診　患者曾到伊朗

▲美國民眾購買口罩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州州長古莫（Andrew M. Cuomo）1日證實當地首起新冠肺炎（COVID-19）確診，患者為一名住在曼哈頓（Manhattan）30多歲的女性，她在伊朗旅行時感染病毒，目前還不清楚她何時從伊朗回國。截至今日上午10時，美國已有81名確診，2死都在華盛頓州。

《紐約時報》報導，古莫透過聲明表示，這名住在曼哈頓的患者出現呼吸道相關症狀，不過病情並不嚴重，自從她抵達紐約後，病情就有得到控制，目前她在紐約市家中隔離。她的檢驗結果1日於瓦茲沃思中心（Wadsworth Lab）得到確認，會再由美國疾病管制與預防中心進行確認。

曼哈頓市議員萊文（Mark Levine）表示，衛生官員正盡快找出可能有感染風險的民眾，也已追蹤所有這名患者曾經的接觸者並進行觀察。目前，伊朗的確診病例數已來到987例，且有54人死亡。

報導指出，雖然多數美國的確診者是從「鑽石公主號」下船的乘客，但也有幾例人傳人的病例；有研究人員表示，華盛頓州的新冠病毒可能已傳播好幾個星期，但多數都未被檢測，數百人可能已經感染。

紐約當局表示已針對疫情做好準備；根據紐約市長白思豪（Bill de Blasio ）說法，可以替確診患者提供約1200張病床，不會干擾到其他病人。