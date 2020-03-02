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喊話指揮中心別再刻花　施文儀：賣力疫調追求「無社區傳播」已成虛榮

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲施文儀說，指揮中心為爭無社區傳播這一個不切實際的面子，賣力疫調、追查感染源，直言「SOS！大巧不工，别再刻花」。（圖／路透社）

記者賴文萱／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發首起院內感染，台大醫院兒童感染科主任黃立民認為，這代表社區感染已經到一個程度了，疫情已往臨界點在走。前疾管局（現為疾管署）副局長施文儀日前也在臉書發文表示，指揮中心為爭無社區傳播這一個不切實際的面子，賣力疫調、追查感染源，直言「SOS！大巧不工，別再刻花」。

施文儀日前在臉書發文指出，看到指揮中心仍然賣力地疫調，追查感染源，精神及專業固然可佩，但是在此時刻，花如此大的資源去追查那已經不切實際的問題，放著未來迫切的整備工作不做，深覺不妥。

請繼續往下閱讀...

疾管局14日發布今年首例流感死亡病例，圖為疾管局副局長施文儀資料照片。(圖／取自疾管局)

▲前疾管局（現為疾管署）副局長施文儀。（圖／資料照／翻攝自疾管局）

如何不妥？施文儀表示，面對這難以避免社區傳播的疫情及減災整備規劃的重大挑戰，小英總統及陳副總統應從大局著眼，掌握大方向，斷然下令，今起從防止或延緩社區傳播的指導原則，轉為社區傳播時全國各界如何因應與整備。

施文儀表示，當他看到CDC的老同事、老戰友還在「刻花」，做學術層級的精緻疫調，只為總統和台灣爭一個不切實際的面子－無社區傳播，放著大局不做，陳時中指揮官也被這些瑣碎疫調細節綁架，無法思考未來的方向，令人替他捏把冷汗，「好好的一個防疫英雄，恐被在這錯誤領導下糟蹋掉」。

武漢肺炎從鑽石公主號上的事證，已可發現它的高傳染力（近20%）、無症狀者多（近30%）、無症狀即可傳染、低致死率（0.3%），均指向它朝向社區化、常態化的可能性極高。施文儀認為，一昧地追求「無社區傳播」已成虛榮，至今若不做社區傳播的準備，醫療體系、企業、經濟、教育、人民生活等，如何適應共存，減少損失、減少感染、減少重症肺炎、減少死亡，加強溝通，避免恐慌，恐會來不及而誤國誤民。現在正是轉化的時刻，今天不做，明日必後悔！

台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／東森新聞）

▲黃立民強調，「封院只會強迫院內的人被感染」，是非常不智的行為。（圖／東森新聞）

台大醫院兒童感染科主任、感染症醫學會理事長黃立民昨也表示，台灣爆發院內感染，「代表社區感染已經到一個程度了」，才會滿到院內裡面來，也代表醫院的感控措施有出現漏洞。若被感染的人回到社區生活，會變成像滾雪球一樣，所以一旦出現院內感染就是一個警訊，代表疫情已經往臨界點在走，要非常小心。

▲▼39,肺炎。（圖／楊殿宏製）

▲台灣新冠肺炎39例感染關係圖。（圖／楊殿宏製）

但就怕SARS和平醫院封院事件重演，黃立民強調，以鑽石公主號3700人就有700多例確診為例，「封院只會強迫院內的人被感染」，是非常不智的行為。

他說，最好的辦法就是把這個環境放棄掉，讓所有人搬到另一個地方，病人就搬到醫院，還沒染病的就搬到乾淨的地方與外界隔離，台灣可以找軍營、醫院等，絕對不能把他們留在原來的地方。

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