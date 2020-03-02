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土耳其開放邊境！希臘24小時狂擋1萬難民「擴音器雙聲道驅趕」爆衝突

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▲▲希臘,土耳其,邊境,難民。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘警方在與土耳其接壤的邊境和難民發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

土耳其2月28日開放邊境，允許國內收容的難民前往歐洲。鄰國希臘加強防衛措施，曾在24小時內阻擋將近1萬人，警方甚至拿起擴音器，用英語、阿拉伯語大喊「邊境關閉」，雙方1日發生暴力衝突，但當天仍有至少500人搭乘小船抵達愛琴海上的島嶼。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）為此召開國安會議，並宣布停止核准庇護申請。

▲希臘,土耳其,邊境,難民。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘,土耳其,邊境,難民。（圖／達志影像／美聯社）

▲難民試圖跨越希臘與土耳其邊境，前往歐洲，遭到阻止。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其28日開放邊境，許多難民試圖前往歐洲，遭到阻止。根據《斯凱電視台》（Skai TV），希臘警方拿起擴音器，分別使用英語和阿拉伯語大喊「邊境關閉了！」民眾也收到簡訊通知，政府已將國家安全措施提升到最高級別，呼籲人群不要試圖入境，但是1日稍晚邊境仍爆發衝突，警方發射催淚瓦斯，驅散扔擲石頭、金屬棒，試圖強行穿越國界的人群。

上述事件發生在希臘東北部的埃夫羅斯州（Evros）小鎮卡斯坦尼斯（Kastanies）。警方表示，他們曾在24小時內阻止將近1萬人跨越國界。雅典官員透露，1日聚集多達3000人聚集在邊境，國際移民組織（IOM）則估計應為1.3萬人。

▲希臘,土耳其,邊境,難民,勒斯博島,Lesbos。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘,土耳其,邊境,難民,勒斯博島,Lesbos。（圖／達志影像／美聯社）

▲難民搭乘小船抵達希臘的勒斯博島（Lesbos）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、《路透社》報導，1日上午另有至少500人乘坐7艘船抵達希俄斯島（Chios）、薩摩斯島（Samos）等地，而愛琴海島嶼上仍有超過4萬人生活在擁擠、環境差勁的難民營中。勒斯博島（Lesbos）居民也試圖阻止小船停靠，大喊「回去土耳其！」還有一些難民被目睹從厄波羅河（Evro River）較淺的地方涉水而過，進入希臘。

總理米佐塔基斯1日為此召開國安會議，宣布將邊境遏阻措施提升到最高級別，停止批准難民庇護申請，「不要試圖非法進入希臘，否則你將會被遣返……希臘的邊境就是歐洲外部邊境，我們將會保護它。」他也透露，3日將與歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）親自到訪視察。

希臘政府發言人培查斯（Stelios Petsas）認為，「現在的情勢對於國家安全是積極、嚴重且不對稱的威脅」，直指土耳其利用難民「施加外交壓力」。國防部長史特凡尼斯（Alkiviadis Stefanis）批評安卡拉鼓勵難民跨越邊境。土國對此反駁，並譴責雅典當局的處理方式。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）證實已經打開邊境大門。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）29日證實，由於敘北情勢升溫，安卡拉政府開放邊境，允許難民進入歐洲。他去年曾表示，國內已收容370萬名來自敘利亞、阿富汗等國的難民，已經無法負荷，呼籲歐洲援助。

歐盟高級官員召集各國外交部長，舉行緊急會議，決定應對措施。此外，歐洲國際邊境管理署（Frontex）正與希臘當局討論，協助防衛歐盟前線，對於情勢保持「高度警戒」。

►艾爾段證實「土耳其打開邊界大門」　360萬難民將湧入歐洲

►土耳其「要求俄國讓步」盼與敘利亞正面談判　已為難民開放歐盟邊境

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
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