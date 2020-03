各國瘋搶衛生紙！日、韓、義、美、澳賣場成空城　食品也被掃光

▲日本東京一家藥妝店門前,民眾排隊等著買衛生紙。(圖/路透)

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊國際,全球累計確診人數已來到8.9萬多人。隨著疫情爆發,民眾擔憂未來物資可能短缺,各國也紛紛出現搶購衛生紙、罐頭食品、義大利麵等的現象,包括如日本、南韓、義大利、美國等的國家,都可見到各大賣場的架上被掃空。

《日本時報》報導,民眾掃光日本多個地區藥妝店、超市等的衛生紙與其他物資,來到九州熊本市,可見當地的居民騎著腳踏車,上面載著滿滿的衛生紙。原來是社群媒體的一則謠言指出,由於這些商品都在中國製造,未來不會再出口到日本,才會引發民眾恐慌,導致囤貨現象。

熊本市長大西一史多次透過推特強調,這些謠言毫無根據,「衛生紙幾乎都是在日本製造,沒有必要囤貨,大家都應該冷靜,謠言不是真的。」來到日本其他地區,包括東京、橫濱與關西等,民眾持續大量採購物資,奈良縣一間超市的架上被掃空,廁所用紙與衛生紙都賣光。

至於確診人數來到累計31例的澳洲也有囤貨現象,兩大超市龍頭「高士超市」(Coles)、「沃爾沃斯超市」(Woolworths)的架上成為空城,抗菌洗手乳與清潔用品都暫時賣光,不過業者表示已做好準備,會繼續與供應商合作。

