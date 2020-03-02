各國瘋搶衛生紙！日、韓、義、美、澳賣場成空城　食品也被掃光

▲日本東京一家藥妝店門前，民眾排隊等著買衛生紙。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國際，全球累計確診人數已來到8.9萬多人。隨著疫情爆發，民眾擔憂未來物資可能短缺，各國也紛紛出現搶購衛生紙、罐頭食品、義大利麵等的現象，包括如日本、南韓、義大利、美國等的國家，都可見到各大賣場的架上被掃空。

《日本時報》報導，民眾掃光日本多個地區藥妝店、超市等的衛生紙與其他物資，來到九州熊本市，可見當地的居民騎著腳踏車，上面載著滿滿的衛生紙。原來是社群媒體的一則謠言指出，由於這些商品都在中國製造，未來不會再出口到日本，才會引發民眾恐慌，導致囤貨現象。

▲衛生紙沒有貨了。（圖／路透）



熊本市長大西一史多次透過推特強調，這些謠言毫無根據，「衛生紙幾乎都是在日本製造，沒有必要囤貨，大家都應該冷靜，謠言不是真的。」來到日本其他地區，包括東京、橫濱與關西等，民眾持續大量採購物資，奈良縣一間超市的架上被掃空，廁所用紙與衛生紙都賣光。

至於確診人數來到累計31例的澳洲也有囤貨現象，兩大超市龍頭「高士超市」（Coles）、「沃爾沃斯超市」（Woolworths）的架上成為空城，抗菌洗手乳與清潔用品都暫時賣光，不過業者表示已做好準備，會繼續與供應商合作。

Empty toilet paper shelves in the IGA in Castlecrag, Sydney, on Monday pic.twitter.com/JqZQ2HfPZ5 — Alison Rourke (@AlisonRourke) March 2, 2020

《路透社》報導，除了成為歐洲重災區的義大利出現民眾爆買情況，美國各州的居民也開始感到恐慌，來自德州的工程師麥克奈特（Dean McKnight）提到，如果他晚個一周才去買止痛藥，肯定會買不到，SARS疫情爆發時，他曾在香港與中國工作，深知疫情帶來的壓力。