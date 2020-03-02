英國爆「家庭群聚+無旅遊史」確診！疫情持續擴散…官員：不排除封城

▲英國確診人數達36人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國新冠肺炎確診人數1日暴增12起，讓該國累計確診病患達36人，其中還出現「無旅遊接觸史」的「家庭群聚」傳染病例。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，目前政府已草擬了緊急應變計畫，替疫情爆發做好準備；另外，衛生部門已經檢驗超過1萬名人，也正在持續追縱近日確診病例的接觸人士。

綜合外媒報導，英國1日新增12起確診病例，其中有3人是29日確診第一起在英國本土遭感染病患的家人。另外，還有1名來自埃塞克斯（Essex）的確診病患，同樣沒有出國旅遊史，目前還不能確定是如何感染新冠病毒的。其餘確診的8人都曾至義大利或伊朗旅遊。

漢考克指出，政府已草擬緊急應變計畫，將分4階段防疫，目前還維持在追蹤密切接觸者的第一階段，後續可能會採取暫停大型集會、縮減大眾交通，或是停課等行動，並鼓勵國人減少出國，鼓勵企業讓員工在家工作；另外，漢考克也說，若是疫情持續升級，不排除會採取封城的作法，「那將帶來明顯巨大的經濟和社會影響。」

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，疫情絕對會擴散，在英國本土爆發只是時間問題。截至目前，英國公共衛生部已經完成1萬1715項檢測，其中36人結果為陽性。

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