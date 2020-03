芝加哥病患「感染源不明」…美放寬檢測標準　衛生部長：會有更多社區傳播

▲美國衛生及公共服務部(HHS)部長艾薩(Alex Azar)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國衛生及公共服務部(HHS)部長艾薩(Alex Azar)1日證實,芝加哥出現一起「感染源不明」的新冠肺炎確診病例,目前仍在調查患者曾接觸過的人;另外,美東羅德島也出現首例確診病患,該名病患2月時曾前往義大利旅行。艾薩表示,政府正在加強檢測,但也承認美國會出現更多社區傳播的病例。

綜合外媒報導,艾薩1日向媒體證實,位在伊利諾州的大城芝加哥,出現感染源不明的確診病患,目前官方正全力釐清病患曾到過的地點與接觸人士;此例也讓美國疑似社區傳播的病例再度擴大,目前包含加州、奧勒岡州、華盛頓州與伊利諾州在內,共有5地出現疑似社區傳播的病例。而美東的羅德島也出現首例確診病患,該名病患2月曾至義大利旅遊,與其接觸過的人員也都正在進行隔離。

.@GStephanopoulos: Should Americans be prepared for a dramatic increase in coronavirus cases and more disruption to their daily lives?



Azar: “We will see continued community spreading” but “how big that gets, we do not know” and U.S. working on a vaccine. https://t.co/9ADVQQZKN0 pic.twitter.com/z7QG82ZLmQ