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被控過失殺人！新天地教主李萬熙「篩檢結果」出爐　下午2時開記者會

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▲▼ 新天地教主李萬熙。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

▲ 新天地教主李萬熙。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱新天地教會爆發集體感染，使得新冠肺炎（COVID-19）病例急速增加。全國新天地教徒陸續接受病毒篩檢之際，教主李萬熙也證實已經在上月底受檢，2日確認結果為陰性。他今天下午將在爭議爆發後首度現身，對這起風波發表立場。

新天地教會人士1日表示，現年89歲的教主李萬熙近來和其他信徒一樣在家中隔離，上月29日接受新冠病毒篩檢。2日教會人士宣布，上午約9時30分經衛生當局得知，李萬熙的檢測結果為陰性，但未詳細說明他是在何處、以何種方式接受檢測。他們也提到，李萬熙目前往返首爾及京畿道等地區生活，在輿論壓力之下極少外出。

新天地高層人士今天稍早也向KBS記者透露，李萬熙今天下午3時（台灣時間2時）將召開記者會，針對此次事件發表立場。這將是李萬熙在群聚感染爆發後首度公開露面，非採該教會過去2次記者會的網路發表方式，將在京畿道加平郡的新天地教會「和平的宮殿」與教會團隊一同現身，且今天會露面的人員皆已確認檢測結果為陰性。

另一方面，針對首爾市長朴元淳1日晚間以過失殺人罪名向李萬熙等人提告，新天地教會表示，無法同意朴元淳的主張，「在告發我們之前，政府必須先負起責任」，相關回應預計在下午的記者會上詳細說明。

►飆破4千！南韓再增476例「累計4212確診24死」　大邱連爆6死
►新天地教主李萬熙遭控過失殺人「威脅全國國民生命」　首度證實教徒曾赴武漢

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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