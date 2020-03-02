台股收假補跌！早盤重挫逾200點　失守11100點關卡

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股上週經歷有史以來最快修正，道瓊指數上周下跌超過3500點、跌幅達12%。台股今（2）日開盤下跌107點、以11,184點開出。並持續走跌、跌破11100點關卡。

截至上午9點03分，指數下跌219點、為11,072點。

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電子三雄中，台積電（2330）以308元開出、下跌2.53%；鴻海（2317）開在78.2元、下跌2.62%；股王大立光（3008）以4400元開出、下跌0.68%。

美股上週經歷有史以來最快修正，道瓊指數2月27日收盤暴跌1190點，2月28日收盤再跌357點，自2月12日歷史高位下跌了14.1%，上週跌幅達12%、超過3500點，標普上週跌11.5%，創金融危機以來表現最差的一週。那指上週下跌10.5%，較歷史高位低了近13%。

美股道瓊指數上周五（28日）收盤下跌357.28點，或 1.39%，收 25,409.36點；那斯達克指數上漲0.89點，或0.01%，收8,567.37點；標普500指數下跌23.81點，或0.8%，收2,954.95點；費城半導體指數上漲36.89點，或2.21%，收1,705.54點。