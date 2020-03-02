美華盛頓州「療養機構封院」　2確診50多人出現呼吸道症狀

▲療養機構對外封鎖。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州2月29日確認當地首起新冠肺炎（COVID-19）患者死亡，根據衛生官員說法，一家療養院的居民與員工都對病毒檢驗結果呈陽性，超過50人出現呼吸道症狀後，當局已經進行封院。據了解，這家柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）有約108位居民以及180名員工。

《衛報》報導，柯克蘭生活護理中心已經對外封鎖，一名入住者和員工都對病毒呈陽性反應，還有多達50人出現呼吸道相關症狀。有關官員表示，大約27名入住者與25名員工有呼吸道症狀，包括像是出現肺炎症狀而住院，目前正進行新冠肺炎的檢測，還不清楚結果於何時公布。

確診病例包含一名40多歲的女子，她在該家療養院工作，截至上月29日狀況並不嚴重。然而，另一名70多歲的入住者病情嚴重。療養院宣布，不允許任何家庭、志工或是廠商等人來探視，也暫停相關的行政作業。

▲柯克蘭生活護理中心。

該家療養院執行主任巴沙姆（Ellie Basham）透過聲明表示，任何出現症狀的入住者都會接受隔離，所有員工上班前也要進行檢驗，如果有症狀就得回家。華盛頓州金郡衛生官員杜琴（Jeff Duchin）說明，官員正調查療養院的情況，如果發現更多病例，屆時也不會感到意外。

據了解，過去幾周， 柯克蘭有20多名消防員跟警察都曾前往該家療養院，現階段已接受隔離，所幸目前還未出現任何症狀，未來將接受進一步檢查。

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