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不斷更新／南韓全國感染達4212人　美華盛頓州第2例死亡確認

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▲新冠病毒,新冠肺炎,美國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情蔓延國際。（圖／路透）

記者丁維瑀、詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）衝擊多國，南美洲國家厄瓜多已確認新增5例確診，都與一名來自西班牙的高齡女子有關。另外美國紐約州也在當地時間1日晚間新增該區域首起的病例，根據州長古莫（Andrew Cuomo）說法，患者是30多歲的女性，在伊朗旅行時感染病毒，目前在家隔離，她出現呼吸道相關症狀，但病情沒有太嚴重，自從抵達紐約後，當局也進行控制疫情的舉措。

來到歐洲，除了義大利已有34死成為重災區，德國1日也突然增加大量病例，已有130人確診，另外法國的病例數也破百。亞洲方面，日本首相安倍晉三今（2）日表示，預計於10日宣布第二批措施來應對疫情，包括利用2700億日圓幫助中小企業，「我們將密切注意疫情發展，採取舉措時不會有猶豫。」

【0949】

南韓新增476例病例，全國感染人數累計達4212人。

【0946】

美國華盛頓州新增4起病例，患者都是一家長照機構的高齡人士，其中3人狀況危急，此外還新增1名70多歲的男性死亡，地點位在金郡（King County）。

【0921】

日本愛媛縣2日發現當地首例確診，患者為40多歲的女性職員，曾前往大阪有感染者到訪的Live House，她沒有發燒與咳嗽等症狀。據了解，她2月15日前往大阪都島區的「Arc」欣賞演唱會，17日到20日正常上班，21日搭乘飛機前往關東地區旅行，25日也有出勤。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診3736例、24死

日本：確診962例（郵輪705例，日本本土257例）、12死（郵輪6例、日本本土6例）

東南亞：6國

新加坡：確診102例

越南：確診16例

馬來西亞：確診29例

泰國：確診42例、1死

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診73例（其中44例為鑽石公主號撤回、3撤僑者）、1死

加拿大：確診20例

中南美：4國

巴西：確診1例

厄瓜多：確診6例

墨西哥：確診4例

多明尼加：確診1例

歐洲：27國

法國：確診130例、2死

白俄羅斯：確診1例

摩納哥：確診1例

義大利：確診1694例、34死

冰島：確診1例

立陶宛：確診1例

荷蘭：確診7例

希臘：確診7例

瑞士：確診18例

奧地利：確診9例

克羅埃西亞：確診6例

西班牙：確診84例

英國：確診36例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診130例

瑞典：確診13例

芬蘭：確診3例

挪威：確診15例

俄羅斯：確診2例

捷克：確診3例

羅馬尼亞：確診3例

北馬其頓共和國：確診1例

丹麥：確診3例

愛沙尼亞：確診1例

聖馬利諾：確診1例

愛爾蘭：確診1例

盧森堡：確診1例

西亞3國

亞塞拜然：確診1例

喬治亞：確診3例

亞美尼亞：確診1例

大洋洲：2國

澳洲：確診25例（其中7例為鑽石公主號撤回）

紐西蘭：確診1例

南亞：4國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

巴基斯坦：確診4例

中東：11國

伊朗：確診978例、54死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診6例

巴林：確診38例

科威特：確診46例

阿拉伯聯合大公國：確診19例

以色列：確診7例（2為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診4例

伊拉克：確診13例

卡達：確診1例

亞美尼亞：確診1例

非洲：3國

埃及：確診2例

阿爾及利亞：確診3例

奈及利亞：確診1例

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