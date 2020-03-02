日媒列台灣防疫時間線大讚「神對應」　安倍宣布停課秒見差異

記者黃翊婷／綜合報導

台日政府面對新冠肺炎（COVID-19）防疫速度不同，近期受到雙方網友熱烈討論。日媒甚至列出大概的時間表，大讚台灣在防堵疫情方面簡直是「神對應」，總統蔡英文的支持率也維持在68.5％，相較之下，總理安倍晉三的聲勢狂跌，最低支持率僅36.2％。

▲日本政府挨批防疫反應速度慢半拍，安倍晉三的民調支持度因此慘跌。（圖／路透社）

日媒《AERA dot.》2月29日刊登一篇報導，標題大讚台灣在防堵新冠病毒方面是「神對應」，該篇文章至今仍高掛在網站點閱熱門排行榜。報導中提到，台灣相較於其他國家更早意識到疫情的嚴重性，例如日本在1月16日就發現確診案例，政府單位卻直到1月28日才有動作；台灣政府則是在1月15日就把新冠肺炎列為法定傳染病，當時尚未出現確診病例。

此外，安倍晉三2月27日宣布全國高中以下、特殊學校停課，台灣各校則是在寒假期間就陸續宣布延後開學2週。日媒認為，雖然台灣各校日前已經陸續開學，但防疫單位也隨之推出配套規定，只要班上出現一人確診就停課，校內出現兩人確診便全校封閉進行消毒。

▼▲日本目前的口罩庫存量還是不足。

更讓日媒驚訝的是，安倍晉三的停課政策一出，卻沒有想到這1300萬名學生的家長該怎麼辦，反觀台灣政府推出「防疫照顧假」，讓雙薪家庭的父母能夠請假在家照顧延後開學的子女，而且公司也不能拒絕讓他們請有薪假，否則可能會面臨裁處，單從這一點來看，就能看出台日之間有很大的不同。

而報導中也提及口罩缺乏問題，雖然台灣和日本在疫情爆發一個半月後相繼傳出庫存不足，但台灣馬上禁止出口，並由政府徵收改為實名制販售，一人一週限買2片，縱使規定嚴格，卻能讓大多數人都有口罩可以使用，甚至還有好心網友做出各縣市的口罩地圖，供民眾免費查詢，數量、販售地點全都清清楚楚，政府單位也透過網路傳遞許多正確的防疫資訊，穩住民心，日本政府不妨向台灣學習，避免疫情持續擴大。