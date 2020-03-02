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新冠肺炎3國暴增1500例！　中國：若疫情嚴重會積極安排公民回國

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▲新冠肺炎，新冠病毒，義大利，封城。（圖／路透社）

▲義大利嚴重受到疫情影響。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

武漢爆發的新冠肺炎疫情蔓延全球，中國降溫之際，國際確診人數正大量增加，全球確診人數近8.7萬人，中國以外確診人數近8000人。韓、日、義和伊朗瀕臨國內大流行，中國外交部領事司司長崔愛民表示，若疫情嚴重下去，北京當局會採取行動，積極協助安排國民回國。

綜合報導，中國國務院聯防聯控機制於1日下午舉行例行記者會，崔愛民指出，部分國家新冠肺炎疫情擴散，確診病例較多的國家如東亞的韓國、日本，以及以朗和義大利，都有不少中國華僑、留學生等人，當局高度關注海外人員在當地的健康和安全。

▲新冠肺炎,新冠病毒,日本。（圖／路透）

▲日本累計確診病例即將破千，南韓則是逼近4000人。（圖／路透）

崔愛民表示，目前疫情較嚴重的國家，尚未完全斷絕和外界的公共交通，所以當地的中國公民可以選擇直航或中轉繞道方式返國，若疫情進一步惡化，「我們將採取必要措施，積極協助和安排他們回國。」他說，從疫情嚴重的國家或地區回國的人員，入境後都應該遵守和配合當地有關疫情防控的措施。

中國以外，疫情嚴重的國家如義大利，過去24小時暴增566起病例，累計1694名確診，另新增5人死亡，共34死，官方稱目前仍在掌控之中，當局主要聚焦在北方封鎖的兩大疫情熱區。

伊朗方面截至台灣時間1日晚間，新冠肺炎死亡人數新增11例，累計54死，確診人數暴增385例，共978例。伊朗女副總統等高階層官員染病，也是各國染病官員中，層級最高的國家。日本含鑽石公主號上病例在內，累計951人確診，12人死亡；南韓疫情更為嚴重，累計確診3526人，共18人死亡。

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