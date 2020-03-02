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義大利單日暴增566例確診共34死！　法國確診破百：羅浮宮員工「暫時不幹了」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／路透）

▲義大利疫情全歐最嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎蔓延歐洲，義大利死亡病例過去24小時內新增5名死亡病例，總數增至34人，確診病例暴增566例，來到1694例。法國羅浮宮員工則因為每天都要接待大量遊客，擔心因此感染，最終投票通過拒絕上班的決定，管理層人員證實，無法說服員工上班，羅浮宮暫時閉館。

路透社報導，義大利公民保護局1日表示，累計近1700確診病例中，83人已康復出院，疫情也比10天前減緩，目前政府當局正針對北部威內托（Veneto）和倫巴底（Longobardi），兩大疫情熱區加強管理。

▼義大利女主播播報中狂咳，引起網友討論。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼義大利女主播播報中狂咳引起網友討論。（圖／翻攝自YouTube）

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,法國,巴黎,羅浮宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅福宮管理層和館內醫生無法安撫基層員工，最後因基層員工「暫時不幹」被迫休館。（圖／達志影像／美聯社）

法國方面截至2月29日晚間，確診人數突破百人，政府當局當天下達命令，防疫優先，禁止大型公共集會，只要密閉空間內超過5000人集會，就必須取消，羅浮宮不受禁令影響。。禁令祭出之後，每年都會舉辦的巴黎農業展，提前在當天結束展覽會期，原定1日舉行超過4萬名跑者的首都半馬比賽也被迫取消，但有數百名意志「堅定不移」的跑者仍上街開跑。

羅浮宮管理層1日召集基層員工開會，向大家保證，疫情風險都在控制之中，但顯然無法說服太多人；基層員工討論出結果，最終投票決定，當天不進這個全球最多人參觀的知名博物館上班，以免感染病毒。

羅浮宮發言人會後表示，儘管管理層和館內醫生都和員工討論過，但「羅浮宮因為缺少大量員工，所以沒辦法對外開放。」

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義大利單日暴增566例確診共34死　法國確診破百：羅浮宮員工
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